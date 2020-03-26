美海軍陸戰隊大瘦身轉型　司令：什麼都不做會被中國超越

▲海軍陸戰隊將裁減所有坦克部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍陸戰隊在23日發布一篇新聞稿，內容提到將在10年內做出轉型大改革，計畫裁撤坦克部隊，以及部分的砲兵、步兵等，估計海軍陸戰隊規模會縮減1.2萬人，並投資遠程導彈及無人的空中和地面系統，應對全領域作戰的來臨，用於對抗2030年代的中國。

根據外媒Naval Technology報導，美國海軍陸戰隊為了滿足國防戰略（NDS）的要求，對軍隊做出轉型計畫，部隊及人員的裁減是為了讓海軍陸戰隊與海軍緊密合作，以應對未來在太平洋地區及中國的競爭。海軍陸戰隊司令戴維·伯傑（David Berger）曾表示，世界的現實迫使海軍陸戰隊要拋棄舊的假想，並重新開始，「就軍事能力而言，中國一直加大的威脅，若我們什麼都不做，就會被甩在後面。」

美國海軍陸戰隊的聲明中也指出，未來10年將著重遠程精確射擊的能力，並以提升偵查能力、投資吾人系統為主要目標，朝向將部隊與新興科技做結合的改型，但這也意味著部隊中必須要有一定程度的取捨，但同時也新增了3個獨立的遠程火箭炮營。

▲海馬斯火箭發射裝置。（圖／達志影像／美聯社）

美國海軍陸戰隊初步的裁減規劃:

．現有的3個坦克營全數削減

．步兵營將從24個縮減至21個

．砲兵營將從21個縮減至5個

．兩棲突擊載具連從6個縮減為4個

．F-35戰鬥機中隊的數量維持不變，但F-35B和F-35C Lightning II的數量從16架縮減為10架