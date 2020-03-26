殲-11戰機夜航台灣西南外海　陸國防部：針對台獨勢力

▲殲-11戰機日前緊貼台海中線執行夜航任務。（圖／翻攝自中國軍網）

記者曾俊豪／綜合報導

解放軍空警-500、殲-11等戰機16日在台灣西南外海進行夜航訓練，我軍也立即升空應對。對此，中國國防部發言人任國強26日重申，台灣是中國不可分割的一部分，解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，針對的是「台獨」勢力及其分裂行徑。

繼2月9日、10日連續兩天飛過海峽中線進行遠海長訓之後，解放軍16日晚間9時，又在台灣西南方海域進行夜航訓練，國軍戰機緊急升空攔截。我國防部隨後表示，「偵獲中共空警500、殲11等型機執行夜間飛行訓練，期間曾接近我防空識別區（ADIZ），經我空中偵巡戰機適切應對，實施廣播驅離後，共機飛離我防空識別區。」

▲解放軍戰機實施夜航，立委王定宇在臉書發出我戰機起飛的照片。（圖／翻攝自王定宇臉書）

在中國國防部例行記者會上，有媒體就此次夜航提問。其發言人任國強指出，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍組織戰備巡航、聯合演練等系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益，針對的是「台獨」勢力及其分裂行徑。

他還提到，最近一段時間，美方在台灣問題上消極動作不斷，包括允許賴清德赴美、國會審議通過「台北法案」、多次派軍艦過航台灣海峽等等。「美方有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，向「台獨」勢力釋放錯誤信號，是極其危險的。」

任國強強調，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，絕不允許外國勢力打「台灣牌」，絕不容忍任何形式的台獨分裂圖謀和行徑。

隨著中美角力不斷，台海是否發生軍事衝突也受到矚目，外界好奇，兩岸若不幸動武，美國是否派兵支援。國關學者林穎佑受訪時提到，印太戰略改變過往美方介入區域衝突模式，美國派出軍艦「護台」的機率將比以前下降，「屆時台灣必須先有能力挺住第一波攻勢，至少要能夠撐三天，撐過第一波攻勢才有自保機會。」