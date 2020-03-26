恙蟲病致死率達6成！清明掃墓入草叢　備妥掃墓三寶保無恙

▲清明掃墓民眾做好自我保護備妥掃墓三寶，可防止感染恙蟲病。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明時節將至，民眾掃墓祭祖時，容易接觸到恙蟲孳生的草叢環境，而增加感染恙蟲病的機率。因此，返家後立刻更衣、洗澡，特別是重要部位如腋窩、腰部、鼠蹊部等皮膚柔軟部位要加強清潔，即可減少感染的機會。民眾如有出現疑似恙蟲病症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊史，或有無出入草叢等暴露史，以提供醫師臨床診斷之參考。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，不少大型活動也因應防疫而取消，針對即將到來的清明掃墓，為避免群聚感染，呼籲鄉親可遙祭追思，掃墓採分流制，或可使用線上祭祖等方式。

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▲遭恙蟲叮咬的部位會形成焦痂，潛伏期通常為9-12天，恙蟲病若未經妥適治療，致死率可高達60%。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，於每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰期。2016年至2019年統計資料顯示，每年病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、花蓮縣、澎湖縣、高雄市及金門縣較多。2020年至3月26日止全國恙蟲病數36例，其中花蓮縣9例佔25％（吉安鄉、光復鄉及萬榮鄉各2例；秀林鄉、鳳林鎮及卓溪鄉各1例）。經調查以務農、砍伐、整理野地及登山健走等所造成的感染。

衛生局提醒鄉親掃墓祭祖，可能會接觸到恙蟎孳生的草叢環境，為避免感染，掃墓時應穿著長袖衣褲、長靴、手套等保護性衣物，紮緊袖口、褲管口，把襯衣紮入褲腰內；於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可含DEET或Picaridin之防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用，以避免恙蟲叮咬。

▲經調查務農、砍伐、整理野地及登山健走等最易感染恙蟲病。



恙蟲病是熱帶和亞熱帶地區特有的地方性疾病，會經帶有病原體之恙蟎（恙蟲）叮咬而感染，恙蟲喜歡停留於草叢中，伺機落入經過之動物或人類身上，因此行走於草叢中遭恙蟲叮咬而罹患恙蟲病的機會較高。通常在被具傳染性恙蟲叮咬的部位會形成焦痂（eschar），潛伏期通常為9-12天，之後伴隨有發燒、頭痛、出汗、結膜充血和淋巴腺發炎腫大等症狀；約發燒1週後，在軀幹出現暗紅色的丘疹，並擴散至四肢，於數天後消失。恙蟲病若未經妥適治療，致死率可高達60%，經治療死亡率則小於5﹪。



恙蟎之動物宿主以鼠類為主，因恙蟲的習性特殊，其黏附於宿主身上後，並不會馬上叮咬，經過12至24小時爬行活動，俟找到理想的部位後才會叮咬人，也不會人傳人。

有關恙蟲病最新疫情及各項資訊，請至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打國內免付費疫情通報及關懷專線1922（或0800-001922）洽詢。

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