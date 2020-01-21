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波多黎各3年前救援物資堆倉庫放到過期　至今仍有5000災民

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▲波多黎各日前才遭強震襲擊。（圖／路透）

▲波多黎各日前才遭強震襲擊。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

美國位於加勒比海的自治邦波多黎各日前才遭百年強震襲擊，許多災民家破人亡，到現在都還睡在帳篷裡。但近日卻有民眾在臉書上揭露，波多黎各南部的龐塞（Ponce）有一座倉庫，裡面堆滿了未發放的救援物資，且有些甚至已經過期了，目前當地司法單位已經展開調查。

根據CNN報導，一名網友於18日在臉書上開直播，內容是龐塞市內的倉庫裡堆滿了未發放的救援物資，包括了數百箱的水、奶粉、、尿布、帳篷、收音機和電池等等。據悉，這些堆放的物資是外界在2017年瑪莉亞颶風（Hurricane Maria）侵襲後時所捐贈的，當時導致了大約3000人喪命，政府卻未在災後發放這些物資，而是囤積在倉庫中。

波多黎各總督萬達（Wanda Vazquez）在影片公佈後也立即開除了緊急管理部門的主任卡羅斯（Carlos Acevedo）和住房部部長佛納多（Fernando Gil Ensenat），並在聲明中譴責了一些政府官員在倉庫的物資管理上的失職表現，同時也將調查全權交給司法部。

波多黎各從去年12月以來受到大大小小約1000次的地震影響，目前有大約5000人都還住在帳篷裡，因此這些災民也在影片公佈後就跑到龐塞的倉庫搶物資。而今日也有數十名的抗議民眾到波多黎各首府聖胡安（San Juan）向總督萬達抗議。

波多黎各歌手瑞奇馬丁（Ricky Martin）也用西班牙文在instagram上發文表示，在人民最需要的時刻，政府卻發生像這樣不負責任、不公正的的事情，並氣憤說，「這些自以為是的領導人又再次失敗了，我準備要回到波多黎各，在我家鄉的土地上捍衛應得的東西。」

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