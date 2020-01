波多黎各3年前救援物資堆倉庫放到過期　至今仍有5000災民

▲波多黎各日前才遭強震襲擊。(圖/路透)



實習記者周依儒/綜合報導

美國位於加勒比海的自治邦波多黎各日前才遭百年強震襲擊,許多災民家破人亡,到現在都還睡在帳篷裡。但近日卻有民眾在臉書上揭露,波多黎各南部的龐塞(Ponce)有一座倉庫,裡面堆滿了未發放的救援物資,且有些甚至已經過期了,目前當地司法單位已經展開調查。

根據CNN報導,一名網友於18日在臉書上開直播,內容是龐塞市內的倉庫裡堆滿了未發放的救援物資,包括了數百箱的水、奶粉、、尿布、帳篷、收音機和電池等等。據悉,這些堆放的物資是外界在2017年瑪莉亞颶風(Hurricane Maria)侵襲後時所捐贈的,當時導致了大約3000人喪命,政府卻未在災後發放這些物資,而是囤積在倉庫中。

The governor of Puerto Rico fired the emergency manager hours after a warehouse was discovered filled with supplies thought to be from when Hurricane Maria hit the island https://t.co/aIibjJxHWQ pic.twitter.com/1Bgx06q2VH