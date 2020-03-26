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奇蹟！重傷消防隊員「手指可動、會掉淚」　妻PO文「感謝你們撐住丈夫」

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▲▼ 鳳翔失菁英 。（圖／記者洪正達攝）

▲鳳翔分隊隊員賴統生目前逐漸恢復意識。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄消防局鳳翔分隊2月13日深夜隊員出勤時碰上聯結車攔腰撞上，造成消防員1死1傷，重傷的隊員賴統生經過一個月的治療後開始有好轉跡象，除了手指可動外，也會掉眼淚，一直在病榻前照料的賴妻輕聲問「想要抱我嗎」，沒想到賴統生竟將手放在她肩膀上，讓她驚訝不已，也感謝眾人集氣。

鳳翔分隊隊員賴統生自從車禍發生後，一直與死神搏鬥，賴的妻子必須醫院家庭兩頭跑，每天會將照顧丈夫的點滴PO在臉書社團《我們消防家族》，從一開始醫生不樂觀，一到日前恢復意識，感官也逐漸恢復中，賴妻也在臉書上感謝強大的醫療團隊照料，並感謝大家努力集氣，讓丈夫沒有失去她跟小孩。

▲高雄消防水箱車車禍，曾姓小隊長 。（圖／記者地方中心翻攝）

高雄消防水箱車車禍，車頭撞得面目全非 。（圖／記者地方中心翻攝）

「感謝上天給了統生這麼好的醫師，感謝醫師，感謝護理師們，也感謝我們的看護，這麼強大的團隊撐著統生。」不過賴妻也說，以後能恢復到什麼程度也不知道，醫生看也是語帶保留，不過以他前額破裂導致的腦傷來看，能恢復至此已經是個「天大的奇蹟」；

賴妻也詳述賴統生甦醒的情況：目前可努力撐開3分之1眼皮，昨天與丈夫討論到未來的情況，沒想到丈夫竟然掉淚，對此她仍感到茫然，但仍然感謝大家的加油讓她可以繼續撐下去。

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