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澳洲海灘200人開趴　甩開疫情狂歡「10背包客確診」

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▲▼澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）3月20日仍吸引眾多看似不畏疫情的遊客。（圖／路透）

▲邦迪海灘20日仍吸引眾多看似不畏疫情的遊客。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲知名的邦迪海灘（Bondi Beach）21日宣布關閉，藉此避免新冠肺炎（COVID-19）疫情進一步擴散。回到2周前，儘管當時疫情便在全球爆發，還是有多達200人在海邊參加派對，無視保持社交距離的建議，如今至少有10名背包客確診。

《太陽報》報導，24歲的巴蕾蘿（Florencia Barreiro）來自阿根廷，她先前與朋友到邦迪海灘遊玩，當時澳洲當局還沒有下令禁止戶外活動，結果她和9名夥伴都確診新冠肺炎。派對結束後，她便開始感到痠痛、鼻塞等症狀，隨後前往醫院，對病毒的檢驗結果呈陽性。

當時參加派對的百人都有可能感染新冠肺炎，巴蕾蘿原本與另外12名背包客住在一起，之後被官員帶走，來到一家酒店進行隔離。如今，她擔憂其他人並未認真看待疫情，她希望所有人都能自主隔離。

巴蕾蘿回憶，大家在享受派對時都沒想到疫情，直到活動結束3天後她才意識到嚴重性，「我開始感到非常虛弱，身體疼動跟頭痛，但我沒有發燒或喉嚨痛。」她身邊至少9名朋友也都確診，同樣來自阿根廷與智利等。

▲▼澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）3月20日仍吸引眾多看似不畏疫情的遊客。（圖／路透）

▲上周的邦迪海灘仍舊相當熱鬧。（圖／路透）

巴蕾蘿則指責澳洲政府的抗疫舉措並不一致，她上周經過邦迪海灘時還看到數百人聚集。澳洲截至26日下午有2364起確診，其中8人死亡，當局已祭出嚴格規定，促使多個海灘關閉，不過邦迪海灘上周還是吸引眾多人潮。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）22日譴責不願遵守社交距離的民眾，對於周末前往邦迪海灘的遊客他也有不滿，這代表許多國人都沒有認真看待疫情。他已要求公民不要前往海外旅行，國內多個公共場所則都關閉，另外如果是參加葬禮的話最多只允許10人出現，婚禮則是把人數限制在5人，「除非你出門有絕對的必要性，否則就待在家裡。」

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