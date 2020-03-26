高市戶外小型就業媒合　口罩公司「視訊面試」創紀錄

▲口罩製造商南六公司，因應疫情透過視訊面試徵才。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄市勞工局26日在梓官舉辦戶外小型就業媒合，雖然疫情升溫，但就業中心發現3月份還是有廠商有缺工需求，為了做好防疫，求職民眾會先量體溫再進入，同時填寫區也有做隔板區隔，比較特別的這次口罩製造商南六公司，也在會場透過視訊來面試徵才，避免接觸風險。

高雄市勞工局訓練就業中心26日在梓官局舉辦一場小型就業媒合活動，隨著新冠肺炎疫情持續升溫，很多中大型媒合都因疫情取消了，但訓練就業中心發現3月份還是有很多廠商有缺工的需求，缺工廠商急著找求職者到他們公司上班，也發現有民眾放無薪假或遭解雇，所以就試著在3月開辦就業媒合。

就業中心表示，雖然是在戶外空間，還是把距離給拉大，填寫區也有做隔板讓填寫的朋友可以互相做個區隔，在民眾使用後也會用酒精消毒，每個攤商的距離也會把它拉大。邀約14家廠商但實際到場有9家，其他則代收履歷，最特別的是這次南六公司，因為是口罩製造商，在防疫過程中要特別的謹慎為避免有接觸的風險，所以透過視訊來面試求職者。

▲就業媒合雖然是在戶外舉辦，填寫區也有做隔板讓填寫的民眾可以做個區隔。（圖／記者翁進忠翻攝）

這也是高雄市勞工局訓練就業中心首次用視訊的方式來提供求職者就業媒合，未來也會因應疫情逐漸升溫，在數位媒合上做更多的加強，包括會拍攝求職者的履歷來寄送到公司，讓求職者跟公司能有更多除了實體媒合之外其他管道。

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