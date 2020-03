確診人數和國家貧富「強烈相關」！　牛津教授一張圖掀討論

▲ 牛津大學經濟系研究主任羅瑟分享統計圖表,引起討論。(圖/翻攝自推特/@MaxCRoser)

記者陳宛貞/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情最早自中國爆發,截至台灣時間26日中午,全球累計破47萬人感染,其中2.1萬人死亡,11萬人已康復。英國牛津大學經濟系研究主任羅瑟(Max Roser)23日發表一份統計圖表,展現各國每百萬人中確診人數及人均國內生產總值(GDP)的相關性,引發廣泛討論。

這張圖表將全球六大洲國家依照顏色分類,縱軸為每百萬人中確診個案,橫軸為人均GDP。圖中可見,人均GDP較高的國家大多確診病例較多,分佈於右上角,而病例較少的國家GDP則較低,顯示兩種數值呈正相關,且相關係數很高。

羅瑟23日在推特分享這張圖表並表示,「我沒看到相關的討論,但這種強烈的相關性讓我對這次(疫情)大流行提出很多問題。」

這張圖表被轉貼到PTT後引起鄉民討論,有人推文分析,富有的國家貿易及交通發達,病毒傳播較快,首都容易成為疫情爆發的中心,但醫療系統較為發達,檢驗率也較高,通報的確診案例才會較多;而貧窮國家無法負擔龐大檢驗成本,再加上資訊不透明,檯面上的確診人數相對也較少。

I don’t see this discussed much, but this strong correlation makes me ask a lot of question about this pandemic.



This is the correlation between GDP per capita and confirmed COVID cases (per million people).



Confirmed cases, of course, are only a fraction of all cases. pic.twitter.com/XGjNoOFwSV