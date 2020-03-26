有人同時感染2種病毒株！　冰島用突變當「傳播DNA」追蹤來源

▲新冠病毒。（圖／路透社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

冰島科學家們近日發現了40種冠狀病毒株，而這些突變可以當作「傳播DNA」追蹤感染來源的線索，而島上大部分的感染者的病毒主要來自歐洲國家，甚至發現有人同時感染兩種不同的病毒株。值得一提的是，截止目前，冰島累積確診為737例，死亡2例。

根據《每日郵報》報導，衛生當局與生物製藥公司deCODE Genetics合作，針對有症狀、染病高風險群組和5000名沒有任何症狀的志願者進行一項實驗，其中共有48名志願者檢測結果為陽性。

不僅如此，研究人員還進行了完整的基因組檢測，發現有關於病毒如何變化和傳播DNA的線索，而島上大部分感染者的病毒主要來自意大利、奧地利和英國，其中7名還曾到英國觀看同一場足球比賽，但沒有具體公佈是哪一個場次。

對此，蘭卡斯特大學傳染病專家Derek Gatherer博士表示，未對研究結果感到驚訝，因為一切都在預期之內，但病毒傳播DNA還是具有價值的。這項研究還未在醫學期刊發表，這也意味著尚未被其他科學家審查。

值得一提的是，新冠肺炎爆發以來，北京大學共研究了103病例的病毒基因組，並在過程中發現共同的突變，分別是L和S。其中，L比S更具有侵略性，傳播速度更迅速，約7層的人被感染；S的侵略性則較小，被認為是最原始的冠狀病毒。

對此，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如認為，雖然各國基因序列出來，發現有變化，但病毒突變是基本，只要抗原性差不多，仍可以研發，不過若疫苗、藥物對抗病毒的基因位置剛好發生突變，就會影響疫苗、藥物之後的研發，以及本身的療效。