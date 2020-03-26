　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

現代重工將建造韓國FFX蔚山3型　雙頻雷達具神盾輕量化

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 。（圖／翻攝自現代重工）

▲韓國最新的FFX-III型巡防艦，首艦將會在2024年交付韓國海軍。（圖／翻攝自現代重工）

實習記者周茹焮／綜合報導

韓國現代重工（HHI）在16日成功贏得與韓國國防部簽署最新FFX-III型巡防艦的建造合約，總價4000億韓元（約新台幣96.4億元）。日前HHI已接收韓國海軍的訂單，將負責設計與建造6艘3500噸的蔚山3型，預計首艦將會在2024年交付韓國海軍。

建造FFX系列護衛艦的計劃是在2010年3月正式啟動，第一階段的FFX-I型巡防艦為仁川號，滿載排水量提升至3250噸，基本設備已進入中型巡防艦的範疇，但是在動力方面仍然延續了蔚山級巡防艦的設計，擁有2台LM2500燃氣輪機及2台MTU20V956TB92柴油機，總體性能還是偏重保守的，總數有9艘蔚山級軍艦，目前已有5艘除役，4艘仍在服役。

蔚山3型是一款輕載排水量3500噸、長129公尺、寬15公尺，最高速率可達每小時55公里的新一代巡防艦，最大航速達到30節，並且安裝雙頻雷達，能夠360度全方位的對空域進行偵測，防空能力也有所提高，進化成輕量化的神盾艦，是整個FFX系列最強的一個型號，也是巡防艦建造的最後一個階段。

此外，蔚山3型改造了動力系統，採用馬達驅動以及燃氣渦輪的混合動力式的推進系統，讓護衛艦啟動電馬達模式時，降低航行噪聲，可避免被敵軍的水下潛艇發現，若遇到緊急狀況，可以使用燃氣渦輪高速運行，是一艘兼具速度與低噪音雙重優點的巡防艦。

現代重工執行副總表示，「我們很榮幸能負責設計和建造最新的巡防艦，它們將會成為大韓民國海軍未來重要的支柱，基於蔚山3型的成功開發經驗，使HHI承諾再設計下一代韓版的神盾驅逐艦KDDX的開發工作。」

另外，中國吉娜軍事（Gina Military）表示，在國產054B軍艦項目處於迷霧之際，鄰國南韓在下一代巡防艦的發展方面取得了新的進展，稱讚對方擁有全球領先技術的雙頻雷達。

ET快訊
LIVE／劉真靈堂開放第2天　藝人好友、粉絲到場送最後一程
辛龍現身了　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」
台灣下一步？「說不定得考慮真正鎖國」　醫：3天沒看到張上淳很
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

現代重工將建造韓國FFX蔚山3型　雙頻雷達具神盾輕量化

美偵察機高雄外海「多次來回盤旋」　反制共機意味濃厚

美海軍陸戰隊大瘦身轉型　司令：什麼都不做會被中國超越

美軍高層首度坦承：疫情影響戰備　需耗費數月抗疫

美軍坦承疫情對戰備造成影響　病毒對美國的危機「至少3個月」

雲豹甲車夜間機動遇風雨　陸軍機步269旅執行城鎮作戰演練

67張新宣傳照！解放軍火箭軍「多彈頭再入」...陸網友：太硬核了

4輛M60A3霸氣現身員山街道　蘭指部實兵操演戰力破表

西太平洋機艦有夠忙！　美中台一周「軍事動態」回顧

破天荒！阿帕契直升機首度降落台北大學　執行「熱掛彈」演練

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

好想抓小鳥！對著窗外嘎嘎叫不停 喵喵特殊音效網笑翻：好像機關槍

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

現代重工將建造韓國FFX蔚山3型　雙頻雷達具神盾輕量化

美偵察機高雄外海「多次來回盤旋」　反制共機意味濃厚

美海軍陸戰隊大瘦身轉型　司令：什麼都不做會被中國超越

美軍高層首度坦承：疫情影響戰備　需耗費數月抗疫

美軍坦承疫情對戰備造成影響　病毒對美國的危機「至少3個月」

雲豹甲車夜間機動遇風雨　陸軍機步269旅執行城鎮作戰演練

67張新宣傳照！解放軍火箭軍「多彈頭再入」...陸網友：太硬核了

4輛M60A3霸氣現身員山街道　蘭指部實兵操演戰力破表

西太平洋機艦有夠忙！　美中台一周「軍事動態」回顧

破天荒！阿帕契直升機首度降落台北大學　執行「熱掛彈」演練

韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

野柳公園變空城！2外國妞「爽搭帳篷」　業者嘆：人來就好！空間夠不干涉

LIVE／劉真靈堂開放第2天！　藝人好友、粉絲到場悲慟送最後一程

他曝「男性噴香水2好處」：是不是滿加分？　女網一片反彈「甚至扣分」

紅襪簽下前紅雀「問題仔」　將與林子偉競爭

疫情隔離想念籃球　楊恩：這段時間讓我更珍惜NBA

「蔡英文有無我特質」　陳建仁：她會給賴清德新階段使命

東奧延期釀816億額外支出　日媒：可能明年7/23開幕

堅持不換人支援！三總護理師「濕身照」曝光　3天使舉動暖哭網：有你們真好

梅根怕新冠肺炎「禁止」哈利出遠門...包括返英探望染疫父親查爾斯

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

軍武熱門新聞

阿帕契「熱掛彈」首降台北大學

雲豹甲車參演　夜間機動遇風雨　

美海軍陸戰隊轉型　大裁1.2萬人

美軍坦承疫情對戰備造成影響

美偵察機高雄外海現蹤　反制共機意味濃厚

解放軍火箭軍67張新宣傳照！陸網大讚

M60A3現身員山　蘭指部進行實兵操演

兩岸若衝突 學者：台灣至少要撐三天

美軍高層坦承：疫情影響戰備計畫

台、美、中一周軍事動態回顧

「台灣全面備戰」假的　王定宇：興奮的人腦袋裝土糠

疫情當前頻秀肌肉！　美軍第七艦隊宣布「穿越菲律賓海」行動

調查局查貪瀆　空軍司令部爆逾百軍士官集體A錢

美軍駐台？　學者：政治代價高

更多熱門

相關新聞

N號房「博士」突神展開？媒體曝動機

N號房「博士」突神展開？媒體曝動機

韓國N號房事件主嫌趙主彬（조주빈，音譯）涉嫌詐欺取財，被譽為王牌主播的JTBC電視台社長孫石熙今天則承認，曾在趙脅迫下交付金錢。

不想多出防衛費！　美軍強制「部分韓籍雇員放無薪假」

不想多出防衛費！　美軍強制「部分韓籍雇員放無薪假」

韓國「N號房」再展現厭女情緒

韓國「N號房」再展現厭女情緒

南韓加碼紓困基金至2.4兆元救市

南韓加碼紓困基金至2.4兆元救市

新冠疫情促使露天汽車電影院成長

新冠疫情促使露天汽車電影院成長

關鍵字：

韓國FFX-IIIHHI

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

辛龍消失3天首度發文了！

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

快訊／「嘉義阿皇」闖民宅猛砍！他肚破腸流倒地

N號房趙主彬：性奴隸裡有女偶像

劉沛不用與美根分開了「非常感謝台灣」

台灣封城　指揮中心：2條件啟動

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

又有縣市破蛋！西半部唯一淨土曝　全台235例分布出爐

更多

最夯影音

更多
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面