現代重工將建造韓國FFX蔚山3型　雙頻雷達具神盾輕量化

▲韓國最新的FFX-III型巡防艦，首艦將會在2024年交付韓國海軍。（圖／翻攝自現代重工）

實習記者周茹焮／綜合報導

韓國現代重工（HHI）在16日成功贏得與韓國國防部簽署最新FFX-III型巡防艦的建造合約，總價4000億韓元（約新台幣96.4億元）。日前HHI已接收韓國海軍的訂單，將負責設計與建造6艘3500噸的蔚山3型，預計首艦將會在2024年交付韓國海軍。

建造FFX系列護衛艦的計劃是在2010年3月正式啟動，第一階段的FFX-I型巡防艦為仁川號，滿載排水量提升至3250噸，基本設備已進入中型巡防艦的範疇，但是在動力方面仍然延續了蔚山級巡防艦的設計，擁有2台LM2500燃氣輪機及2台MTU20V956TB92柴油機，總體性能還是偏重保守的，總數有9艘蔚山級軍艦，目前已有5艘除役，4艘仍在服役。

蔚山3型是一款輕載排水量3500噸、長129公尺、寬15公尺，最高速率可達每小時55公里的新一代巡防艦，最大航速達到30節，並且安裝雙頻雷達，能夠360度全方位的對空域進行偵測，防空能力也有所提高，進化成輕量化的神盾艦，是整個FFX系列最強的一個型號，也是巡防艦建造的最後一個階段。

此外，蔚山3型改造了動力系統，採用馬達驅動以及燃氣渦輪的混合動力式的推進系統，讓護衛艦啟動電馬達模式時，降低航行噪聲，可避免被敵軍的水下潛艇發現，若遇到緊急狀況，可以使用燃氣渦輪高速運行，是一艘兼具速度與低噪音雙重優點的巡防艦。

現代重工執行副總表示，「我們很榮幸能負責設計和建造最新的巡防艦，它們將會成為大韓民國海軍未來重要的支柱，基於蔚山3型的成功開發經驗，使HHI承諾再設計下一代韓版的神盾驅逐艦KDDX的開發工作。」

另外，中國吉娜軍事（Gina Military）表示，在國產054B軍艦項目處於迷霧之際，鄰國南韓在下一代巡防艦的發展方面取得了新的進展，稱讚對方擁有全球領先技術的雙頻雷達。