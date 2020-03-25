養護機構護理師染疫「還有3人待採」接觸醫護都陰性

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內已經確診235例新冠肺炎，其中案156為首起在機構服務的護理師確診，感染源仍不明。指揮中心發言人莊人祥今（25）日表示，總計匡列98名接觸者，好消息是其中33名醫護都檢驗確認陰性，目前包含友人、住民等仍有3人檢驗中。

根據指揮中心資料，案156為本土確診個案，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於22日確診，目前養護機構住民和工作人員已全部撤出並隔離採檢，至於她的感染來源還在調查當中。

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莊人祥說明，相關接觸者總計匡列98名接觸者，其中33名醫護人員經檢驗都是陰性，家屬與友人共5人，4名家屬檢測陰性，友人1名尚在檢驗中，機構住民與其他人員60人，已經有58人檢驗陰性，還有2人檢驗中。

這名護理師確診讓指揮官陳時中相當重視，當日半夜就和衛福部次長薛瑞元直奔現場，並請衛福部桃園醫院和長庚兩家醫院從院外調醫護和檢驗師回來協助釐清案子，有信心在可控制範圍，現階段就是機構內的問題先解決，因為裡面都是年紀比較大的住民，容易受到病毒傷害，雖然目前都陰性，但不敢大意，一樣全面清空消毒和隔離。