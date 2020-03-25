高雄婦領3百萬買土地　打110：警察先生，麻煩你卡緊來ㄟ！我要袂赴阿！

▲石姓婦人任職的公司要買土地，她一人帶著新台幣300萬元去交易覺得有風險，警方趕緊協助護鈔。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鳳山區23日，一名52歲石姓婦人因任職之公司正要買賣一筆土地，當日是付款最後期限，但攜帶新台幣300萬現金在身上，還是覺得很危險，最後只好到派出所請求協助，警方趕緊將石婦護送到大寮農會交款，石婦這才面露微笑，對員警表達感謝。

警方表示，23日上午10時50分許，接獲民眾報案：「警察先生，麻煩你卡緊來ㄟ！我要袂赴阿！」警方獲報後，趕緊調派線上巡邏警網警員趕到青年路二段一間銀行關心了解。

石姓婦人表示，自己任職的公司正要和客戶進行一筆土地買賣，當日是最後付款期限，由於石婦攜帶公司開立的支票要匯款到賣家的帳戶，但行員表示支票匯款要到證券交易所核對需3至5天的時間，石婦便與公司老闆討論後，將支票兌換現金，但想到自己一人要帶著新台幣300萬元就覺得有風險，警方在了解狀況後，趕緊護送石婦到大寮農會交款，完成交易任務後，對於警方熱心協助表示很感謝。

▲石姓婦人任職的公司要買土地，她一人帶著新台幣300萬元去交易覺得有風險，警方趕緊協助護鈔。（圖／記者翁進忠翻攝

鳳山分局表示，警方護鈔服務無資格、金額限制，只要民眾申請，必定即時提供服務，並建議民眾如有提領或存入大筆資金之需求，皆可向附近警察機關申請免費護鈔，或請金融機構協助代為聯繫，確保人身安全。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

