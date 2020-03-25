4.6萬人居家檢疫、2122人居家隔離　指揮中心：多集中在六都

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

居家檢疫或隔離民眾與照顧者，可申請每日1000元的防疫補償。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，居家檢疫人數累積8萬多人，目前仍在檢疫中的有4萬6千多人，居家隔離者也有2122人，多集中在六都。為減少地方村里長工作負荷，指揮中心擬另外成立六都Call Center追蹤個案。

陳宗彥表示，前天跟地方首長會議提到，雙北居家檢疫人數眾多，原本就鼓勵這些縣市，應該以增加志工的方式，協助第一線村里長進行居家關懷，很多縣市在執行居家檢疫工作時，都採取以區公所的里幹事來做執行，同時也會調度區公所同仁一起協助。

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他表示，因為區公所本來就有志工，未來會考慮將他們招募進來，作為協助居家檢疫電話關懷的人力，也會跟六都縣市首長建議，希望他們要研擬協助第一線民政人員做好居家檢疫關懷的工作。

因應日益升溫的新冠肺炎疫情，國內持續有民眾需居家檢疫、居家隔離14天，累計有超過4萬人。中央流行疫情指揮中心今日公布國內居家檢疫、居家隔離累計發出229張罰單，累積罰款超過1800萬元。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前接到罰單者229人，其中居家隔離罰款114萬元，居家檢疫者罰款1752萬元。

另依據指揮中心資料，居家檢疫開罰人數前三大縣市為台北市(69人)、新北市(54人)、臺中市(33人)；開罰金額前三名為新北市(新台幣319.5萬元)、桃園市(新台幣312萬元)、臺中市(新台幣219萬元)；開罰百萬總件數3件。