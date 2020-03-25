資料串連健保卡！「醫事人員、機構住民」等4大族群...就醫自動跳警示

▲醫事人員、機構工作人員和住民資料都會串連健保卡，就醫會自動跳警示。（圖／示意圖／記者楊佩琪攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布擴大醫護、長照機構工作人員採檢，而職業別也將串連健保卡，包括「醫事人員、長照機構、兒少/產後護理機構、康復之家/榮民之家等4大職業工作人員和住民」都會做串連，就醫插卡時，就會自動跳出警示，以便醫師加強警覺。

指揮中心醫療應變組組長薛瑞元指出，醫療或照護工作人員擴大採檢，只要有症狀就採檢，需要連續2次採檢陰性，2次至少要間隔24小時，經醫師評估呼吸道症狀緩解，就可以恢復上班，不受14天限制，以免因為14天不能回去上班，造成醫療或照護的人力壓力。

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除了擴大篩檢之外，也將醫事人員、長照機構人員及住民資料檔串接健保卡，於就醫時自動跳出警示，以強化 TOCC中的「職業別」就醫提示，對象包括以下4類族群。1.醫院：醫事人員、社工等。2.長照機構：照服員、工作人員、住民等。3.兒少機構、產後護理之家：工作人員。4.康家、榮家：照服員、工作人員、住民。

另外，醫療院所和照護機構要訂有請假規則，有發燒或呼吸道症狀要請他們請假跟就醫，若需要採檢，就要給予病假，須待採檢二陰性，醫師評估可以工作，才能回去上班。薛瑞元提醒，如果讓發燒工作人員上班或醫師評估要採檢而拒絕，就可依法處新台幣3000元以上1萬5千元以下罰款。