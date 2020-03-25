當兵屢失控！N號房「淫魔博士」太脫序被調中隊　同學爆：他欺善怕惡

▲趙主彬被起底欺善怕惡，高中時曾霸凌同學。（圖／網友、首爾警察廳提供）



記者王佩翊／編譯

南韓N號房的主謀、負責經營「博士房」的趙主彬（音譯，조주빈）涉嫌非法共享性剝削影片，其中受害女性高達70多人，由於罪刑深重，南韓警方決定公開趙主彬的長相與個人資訊。此外，N號房事件爆發後，有許多自稱認識趙主彬的網友開始在網路上將他起底，甚至有軍中同袍爆料，趙主彬個性「欺善怕惡」。

自稱為趙主彬軍中後輩的一名網友在某論壇上發文道，「活了這麼久竟然會跟這種人一起當兵...我沒騙你們，那傢伙是我以前當兵的前輩。」隨即引發網友熱烈回應。該網友表示，趙主彬是仁川人，是個著迷於權力的人，服役期間想要當上分隊長，但卻沒有被晉升，心生不滿，於是在退伍前經常與軍中後輩吵架，脫軌行為嚴重到被調離原中隊。

該網友也補充道，趙主彬身高約為165公分，是典型的「欺善怕惡」類型，只要遇到比自己強的人，就會馬上轉變態度，開始巴結對方，並且是個極右派人士。

另外也有一位自稱是趙主彬高中同學的網友爆料，趙主彬高中時就經常霸凌同學，根本就不像電視上說的性格內向安靜，甚至是班上最吵的學生。網友更強調，趙主彬話多到老師們應該都還對他有印象。

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