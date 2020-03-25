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確診前走了4城市3航班！碩士男隔離點「窗戶邊抽菸」…當晚發熱次日中標

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▲西班牙,馬德里,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）。

▲西班牙疫情嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省官方25日通報，新增1例境外輸入新冠肺炎確診病例，本地無新增確診病例。通報顯示，26歲的患者在西班牙讀研，17日返回大陸，在香港、上海中轉，期間還在上海停留一晚，下飛機時無任何症狀，到達隔離點的當晚在窗戶邊抽菸，當晚立馬發熱，隨後確診感染。

據《西部網》報導，霍姓病患為男姓，26歲，中國籍，在西班牙某大學碩士研究生，3月1日至3月16日與同學共3人在西班牙馬德里合租，期間除2次購物外未外出。另外2名室友同住期間無發熱、咳嗽等症狀。

3月17日8時，患者獨自乘多元計程車前往西班牙馬德里巴拉哈斯國際機場，11時30分乘CX320航班由西班牙馬德里飛往香港，18日7時到達香港國際機場，16時56分乘KA896航班由香港飛往上海，當晚19時抵達上海，在上海浦東國際機場臨時隔離點停留一晚。

▲西班牙,格拉多,Grado,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／路透）

▲西班牙肆虐全球。（圖／路透）

19日，他13時20分乘MU2156航班由上海飛往西安，15時50分抵達西安咸陽機場，由專車送至集中隔離酒店醫學觀察。據通報，從境外返回西安途中，患者除吃飯喝水外，全程佩戴N95口罩（無呼吸閥）。

沒想到，他20日晚在酒店洗澡後，自述衣著單薄，在窗戶邊抽菸受涼，21日4時左右自感發熱，測量體溫37.5攝氏度，自行服藥。隨後，隔離酒店工作人員聯繫120急救車，當晚22時將患者送往西安醫專附屬醫院住院單獨隔離治療。

3月22日，西安醫專附屬醫院核酸檢測結果報告陽性，3月24日10時協力廠商核酸檢測結果報告陽性，3月25日1時58分，西安市疾控中心核酸檢測結果報告陽性。陝西省傳染病院（西安市第八醫院）結合患者流行病學史、症狀、體征及核酸檢測結果等，診斷為新冠肺炎確診病例。目前，正在調查追蹤患者密切接觸者，病例相關資訊已通報上海市。

截至25日8時，陝西累計報告新冠肺炎確診病例250例（240例治癒出院，3例死亡），其中境外輸入5例。

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