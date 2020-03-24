影／宏達電「VIVE Sync預覽版」搶先體驗　打造3D虛擬人偶參與VR會議

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）席捲全球，宏達電（HTC）因應遠端視訊會議需求爆發，特別將VR虛擬會議服務「VIVE Sync預覽版」，上架到VIVEPORT Infinity平台，助攻企業在防疫的同時，還可以召開虛擬討論會，而《ETtoday新聞雲》記者也搶先體驗來一場VR虛擬會議。

根據記者實際體驗，「HTC VIVE Sync」僅需手機搭配頭戴裝置就可以開啟VR虛擬會議，首先透過手機App，拍張照就可以打造自己的3D虛擬人偶，依照個人特色選擇膚色、髮型、身高、五官，甚至是服裝打扮等等，然後透過網頁設定開啟會議室，還可以設定人數、各國時間、會議密碼等等。

▲《ETtoday新聞雲》記者搶先體驗HTC VIVE Sync預覽版。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）

完成前置設定之後，與會者就可以戴上VR頭戴裝置進入虛擬世界，再輸入會議室編號及密碼即可進入VR虛擬會議空間，最多可以同時支持20名人員從全球各地進入同一場景會面，並支援七國語言的介面操作。

目前在VIVEPORT Infinity平台上架的「VIVE Sync預覽版」，擁有分享檔案、分享影片、投放螢幕、雷射筆、畫筆等功能，針對企業討論會議所需的功能完備，像是主要簡報者可以將檔案、影片上傳，然後分享到虛擬會議中的大螢幕，就能讓與會者全都可以看到簡報內容。

▲HTC VIVE Sync預覽版可以透過3D虛擬人偶互動握手。（圖／記者姚惠茹攝）

根據記者實際體驗，只要使用手把打開操控介面，就能看到所有可以應用的功能，並因為有結合微軟OneDrive和OneDrive for Business，所以可以一鏈上傳檔案至OneDrive，然後把檔案投放到大螢幕，還可以叫出雷射筆來講解簡報內容，只要與會者已經透過虛擬人偶置身會議空間都可以看見。

值得一提的是，參與企業討論會議常常需要做會議記錄，因此目前「VIVE Sync預覽版」的畫筆功能就能讓與會者在虛擬空間之中，透過操控手把來寫字紀錄，不僅所有與會的虛擬人偶都可以看見，而且還可以透過內建的照相功能做拍照紀錄，直接上傳OneDrive存檔。

未來測試版本（Beta）將會新增3D物件、語音轉文字等功能，而這次記者則是搶先體驗到揮動手把來繪製3D虛擬物品，只要叫出檔案就能放大、縮小3D物件，並且讓所有與會者圍著3D物件直接進行討論，如果有需要修改的地方，也可以直接拿筆繪製或筆記，打破平面視訊會議的限制。

操作步驟教學：

▲首先下載「Sync XR Avatar Creator」，創建屬於自己的虛擬人像。（圖／記者姚惠茹攝）

▲拍張照就可以打造自己的3D虛擬人偶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲為自己的3D虛擬人偶選擇膚色、性別、五官、身高、外型。（圖／記者姚惠茹攝）

▲為自己的3D虛擬人偶選擇膚色、性別、五官、身高、外型。（圖／記者姚惠茹攝）

▲為自己的3D虛擬人偶化妝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲從網頁設定開啟VR虛擬會議空間。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）

▲獲得VR虛擬會議空間的識別碼與密碼。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）

▲戴上VR頭戴裝置進入虛擬會議空間，透過手把打開操控介面。（圖／記者姚惠茹攝）

▲主講者可以打開簡報檔案，然後投影到虛擬空間的大螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

▲與會者可以透過3D虛擬人偶說話、拍照，甚至是握手、繪畫等互動。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）

▲與會者可以打開3D物件共同進行設計討論會議。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）

▲與會者可以透過3D虛擬人偶拍照來做會議記錄，甚至可以自拍合照。（圖／翻攝HTC VIVE Sync）