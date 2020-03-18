HTC VIVE Cosmos Elite全球開賣　限量贈送《戰慄時空：艾莉克絲》

▲HTC VIVE Cosmos Elite正式開賣，限量贈送《戰慄時空：艾莉克絲》。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導



HTC今（18）日宣布VIVE Cosmos Elite正式在全球上市開賣，並在上市期間限量贈送Valve即將推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲》，結合外部追蹤的精準度與VIVE Cosmos的靈活性，可以滿足VR娛樂愛好者對於精準度的最高要求。



《戰慄時空》自1998年推出以來獲獎無數，這次推出的《戰慄時空：艾莉克絲》，是一款為虛擬實境量身訂做的續作，函括系列作的經典遊戲特徵，像是世界探索、燒腦解謎及對抗凶狠外星種族等等，不論是資深玩家還是Z世代，都能從這款VR遊戲中獲得前所未有的刺激。



VIVE Cosmos是一款高規電腦驅動PC VR產品，具備未來豐富的擴充功能，相容於多款模組化配件，可隨著使用者的習慣與需求，輕鬆調整及擴充升級頭戴式顯示器的功能，並具有舒適性功能，包括創新的上翻設計，可以輕鬆地讓使用者往返虛擬與現實世界。

▲HTC VIVE Cosmos Elite正式開賣。（圖／HTC VIVE提供）



除了VIVE Cosmos系列的特色功能之外，VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器以外部追蹤面板搭配兩個SteamVR定位器和兩個VIVE 1.0 控制器達成更加精準追蹤的目的，而外部追蹤面板還可相容於SteamVR定位器1.0或2.0以及VIVE 1.0 或 2.0 控制器，未來透過更換VIVE Cosmos可替換式面板享有更多可能性，拓展VR的無限想像。



VIVE Cosmos Elite使用者可透過定位器來進行更加精準及強大的追蹤，也能享有VIVE週邊完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組，可以享受前所未有的無束縛VR體驗，建議售價為29,990元。



HTC VIVE宣布，即日起購買VIVE Cosmos Elite憑盒內所附序號上網登錄，即可獲贈全新VR限定遊戲《戰慄時空：艾莉克絲》，同時加贈Viveport Infinity無限下載訂閱服務2個月免費。