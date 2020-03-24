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2歲童遭關廁所餓死！酒店女推「哥哥幹的」　他出庭反咬

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▲▼生母將男童囚禁浴室，竟還牽手男友夾娃娃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林女與男友在外玩樂，卻將2歲的兒子關在廁所裡，僅爾偶以泡麵、麵包、飲料餵食，導致男童活活餓死。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

在北市酒店上班的林姓女子，未婚產子後託給在嘉義的媽媽照顧，林女哥哥於2018年8月帶小孩北上同住，但林女不但沒好好照顧，更與蕭姓男友涉嫌將年僅2歲的男童，關在廁所內並不時毆打，僅偶爾以麵包、飲料餵食，導致男童必須喝馬桶水解渴，於11月間更活活餓死。林女出庭時稱都是哥哥在虐童，林男卻於3月24日在北院，反咬都是妹妹與蕭男做的，更喊冤自己沒錢照顧小孩。

林男表示，他於2018年8月間經媽媽轉告，將外甥北上帶到妹妹在北市的租屋處，因妹妹稱願給付酬勞請他照顧小孩，他才留下來同住，但妹妹在同住期間，不僅將小孩關在廁所、心情不好就毆打洩憤，也沒給他帶小孩的酬勞，更只在平日偶爾給個50、100元，打發他與小孩的餐費，他在台北沒工作，只能買些麵包、飲料與外甥果腹，一天不僅吃不到三餐，有時還只能吃外甥剩下的。

林男供稱，妹妹2018年9月與蕭姓男友同居後，2人不但顧著在外快活，更不時一起毆打幼童，他有時看不下去，趁妹妹傍晚去酒店上班時，將外甥從廁所抱出來，妹妹下班又把他抱回去，有次3人一起逛夜市回家，驚見男童渴到喝廁所水，妹妹竟又上前痛打一頓；林男在台北跟妹妹拿不到錢，又一直餓肚子，只好於10月間離開，直到被通緝後，他才知道男童死亡，本案林男部分，將於4月21日續審。

據起訴書，林女與哥哥、蕭姓男友涉嫌虐待幼童，不但予以成長所需的營養，更將男童關在廁所內，並不時打罵洩憤，而林女在哥哥離開後，依舊與蕭男在外玩耍，直到2018年11月9日出遊返家後，才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警，警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依遺棄致死罪起訴林女、依幫助犯起訴蕭男，並另以妨害幼童發育罪，起訴林女的哥哥。

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