4萬多人居家檢疫「台北居冠」　指揮中心擬成立Call Center幫村里長減壓

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

居家檢疫或隔離民眾與照顧者，分別可於3月23日與3月31日申請每日1000元的防疫補償。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，居家檢疫人數累積8萬多人，目前仍在檢疫中的有4萬多人，多集中在六都。為減少地方村里長工作負荷，指揮中心擬另外成立六都Call Center追蹤個案，但仍待地方政府點頭，最快3月26日有結果。

陳宗彥表示，新冠肺炎疫情全球延燒後，國人大量返國，也讓居家檢疫人數驟升。目前檢疫中的4萬多人，分佈縣市以台北市最多，佔比1/4、逾萬人；第二多的為新北市，佔比1/4弱。其次分別為桃園市、高雄市、台中市、台南市與彰化縣。

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陳宗彥提到，雖然中央流行疫情指揮中心已針對居家檢疫與隔離個案，成立關懷中心，但鑑於案例都集中在六都，23日跨部會視訊會議中也有提到，是否應該成立Call Center分散村里長壓力？

他解釋，一個村里如果只有5個以下的居家檢疫或隔離者，都可在負荷範圍，但如果提高到5至10人，村里長就會有壓力；一個村里超過10人，壓力就會太大，昨天才會提出此建議。不過，他也提到，Call Center推行，仍需尊重地方意願，最快週四舉行第二次會議時會有結論。

行政院日前公佈防疫補償辦法，每人按日發放新台幣1000元，可回溯至1月15日施行。陳時中表示，雖然23日起可領取防疫補償費用，但由於居家檢疫數目大量增加，各地方也非常忙碌。他重申，防疫補償的申請效期為2年，「不是一出關就要馬上辦」，也呼籲民眾可體諒承辦人員慢慢辦。