影／武漢「解封」！台商註記管制將取消？　陳時中：會讓他們回來

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情在大陸爆發以來，指揮中心與移民署便對滯留武漢台商進行註記管制，除專案包機及經核准者，不得自行回台。但湖北省政府今（24）日宣布，武漢以外地區25日恢復交通，武漢市也於4月8日解除隔離，被問到是否會考慮取消註記管制，讓滯武漢台商自行回台？指揮中心回應了。

▲0324中央流行疫情指揮中心記者會_陳時中。（圖／記者宋良義攝）

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新冠肺炎疫情爆發後，湖北省各城已「封城」超過2個月，湖北省政府24日宣布，從3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通；4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通，但全需憑湖北健康碼綠碼安全有序流動。

指揮中心指揮官陳時中表示，原先湖北返台都有註記，這是因為在封城中，現在不封城了，就可以讓他們回來，但會照著居家檢疫措施來走，會與陸委會進行相關磋商。

陳時中強調，當時不是因為他們有錯，才去處分他，而是因為當地比較嚴重，所以才會做防疫上的防堵。現在已經解封了，他們的待遇，當然就跟其他地方一樣。

國民黨立委李德維上午在立法院質詢時表示，歐美疫情較亞洲嚴重，歐美台人可以自由返台，但被註記的滯湖北台人卻無法，認為不應雙重標準。行政院長蘇貞昌回應，武漢是第一個發生疫情的地方，也是中國自己封城的。

陸委會主委陳明通也補充，武漢是重災區，中國大陸目前並沒有解封，現在武漢以外、其他地方的台灣人，還是有5個機場可以回台，並居家檢疫14天，但中國政府至今並沒有對武漢解封，表示情勢看似在控制當中，但我們還是要很小心，還是要以防疫優先，也要看國內防疫能量。