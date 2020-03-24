WHO邀請台灣出席WHA？　外交部用4個字評估可能性

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）



記者陶本和／台北報導

針對5月世界衛生大會(WHA)，外交部國際組織司司長陳龍錦今天(24日)表示，世衛組織(WHO)祕書處至今尚未寄出各國邀請函，因為還在廣泛徵詢意見，他也坦言，世衛組織幹事長主動邀請台灣以觀察員身分出席的可能性，目前是「微乎其微」。

第73屆的世衛大會原訂5月17日至21日召開。對此，陳龍錦表示，世衛組織祕書處仍在廣泛徵詢意見，尚未做出決定，根據掌握的動態，受到疫情影響，如期在日內瓦舉辦實體世衛大會的可能性已逐漸降低。

不過他透露，「虛擬會議」是非常可能的替代方案，維持在5月舉辦，或是延期到秋天都有可能，取消也是可能性之一。

至於我方參與的可能性，陳龍錦表示，以往沒有這種情形，因此相關細節與安排目前都還未定，「WHO主動邀請我方出席大會的可能性微乎其微」。他說，會繼續請友邦和理念相近國家做幕後洽助工作。

其他人也看了這些...

►新冠肺炎再新增26例確診 最小不到5歲

►台灣新冠肺炎累計195人確診 2死亡、29人解隔離！



更多熱門新聞...



►口罩很多盡量買！陳時中：1400萬片口罩2.0已送到超商包裝中

►台防疫紅遍世界！ 陳時中受「日本NHK專訪」：樂於分享台灣經驗



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

