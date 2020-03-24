富豪的超「錢」部署！不是搶衛生紙、泡麵...重症醫曝：都搶呼吸器

▲俄羅斯富豪們超「錢」佈署，不是搶衛生紙、泡麵，而是......。(圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球持續狂燒，美、澳等國也傳出民眾搶購物資情況，台灣在出現破百例確診後，民眾也開始「超前部署」到賣場搶購物資囤貨，衛生紙、泡麵等一上架就被搶光。不過，奇美醫院加護醫學部的主治醫師陳志金則透露富豪們的超「錢」佈署，搶的不是民生用品，而是「呼吸器」，如此「大手筆的囤貨」也讓陳志金醫師相當驚訝。

據The Moscow Times報導，俄羅斯富豪在家中建立臨時診所，還購買呼吸器以備不時之需，並打算再添購兩台。呼吸器在俄羅斯要價180萬盧布（約新台幣70萬元），還必須排隊，等待八個月才可能買到。呼吸器能夠幫助病患治療新冠肺炎，隨著疫情擴大，呼吸器的數量供不應求，有些國家還禁止出口呼吸器。

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陳志金醫師23日晚在其臉書粉專「Icu醫生陳志金」（已獲授權）上發文引述此篇俄羅斯媒體的報導，「俄羅斯富豪的超『錢』佈署～不是搶衛生紙！也不搶泡麵！他們搶(囤)的是呼吸器！！！」

陳醫師指出，「俄國只有公立醫院治療武漢肺炎病人，富豪們擔心自己及家人染病的話，會得不到合適的治療，因此先準備呼吸器，以備不時之需。」

他還在貼文上模擬俄羅斯人與醫護人員的對話。醫師問，「先生，你有帶自備藥嗎？」俄羅斯富豪回答，「有！我還有自備呼吸器。」

據了解，呼吸器的製造商並不是俄羅斯，主要來自大陸、義大利和德國等國家，但目前義大利和德國都禁止出口呼吸器，希望留給國內需要的人。俄羅斯富豪們表示，正在向巴西、以色列或是美國詢問，「一旦有貨就會馬上購買」。

心臟病專家雅羅斯拉夫·阿什赫敏（Yaroslav Ashikhmin）表示，「即使擁有呼吸器，也需要完善的病房以及專業的醫生，才能發揮呼吸器的功效，若只單獨使用呼吸器是沒有用的。」