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道瓊下探18000點！Fed「救市抗疫」策略失靈　參院否決紓困法案

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲紐約證交所交易員見證227年來首次發生的歷史，交易大廳關閉後，全部改為電子交易。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股重創第三周，儘管聯準會（Fed）23日承諾，無限量購入美國公債及抵押貸款證券，作為金融市場及經濟後盾，仍無法阻止道瓊繼續沉淪。參議院在這節骨眼，再度否決一項紓困法案，消息也打擊投資人信心，最終美股三大指數收盤全跌。

道瓊工業指數終場下跌582.05點，或3.04％，收在18591.93點；那斯達克指數下跌18.84點，或0.27％，收在6860.67點；標普500指數下跌67.52點，或2.93％，以2237.40點作收。

共和、民主兩黨針對防疫期間，仍願意放下惡鬥歧見，為國家盡快通過各項紓困法案，但進度再次延滯。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）日前指出，兩黨會繼續討論出大規模救市的詳細計畫，但參院多數黨23日否決法案後，原先預計緊跟著推出的紓困措施也必須暫時躺在國會裡。

Fed本周將出手收購3750億美源的政府公債，以及2500億美元的抵押證券，其他推出的措施，包括3000億美元的大街（Main Street）貸款計畫等信貸工具，也在承諾的「救市抗疫」範圍內。不過新冠肺炎全球疫情逐步惡化，市場無法預見何時放緩、經濟何時重回正軌的恐慌心理下，並無法激起太大信心。

新冠肺炎疫情在義大利出現緩和，但仍未脫離確診及死亡人數暴增的情況，全球累計確診病例也超過35萬例，至少1.5萬人死亡。WHO秘書長卻也在此時召開記者會，向公眾警告，疫情正在加速擴散中，這項權威消息或許會讓24日的股市走向持續低迷。

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