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受疫情打擊最嚴重　外媒點名「4大產業」面臨消滅邊緣

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▲ 達美航空預估第 2季營將比去年同期下降80%。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球加劇，同時重創各國經濟活動。對此，專業財經周刊《巴隆週刊》（Barron's）就透露，有4大產業受到疫情打擊最為嚴重，包括航空業、能源業、郵輪運營業以及私募與創業投資業，如果遲遲沒有獲得政府援助，很有可能導致多間公司關閉，最後甚至整個行業都將消失殆盡。

巴隆週刊提到，受到新冠病毒破壞性影響所致，全球許多角落經濟活動幾乎都被凍結。另外，長期以來處在低利率狀態下，使得企業債務增加，其中就有許多企業債務即將在最近到期。

紐約大學史登商學院（Leonard N. Stern School of Business）名譽金融學教授奧特曼（Edward Altman）說明，公司債務佔國內生產總值比率目前正處於「有史以來的最高峰」， 今年的比率來到47％，已經超過了2008年的45％，去年有超過半數的投資級債券被評為BBB，處於垃圾級邊緣。他預估，「到了年底，高收益債違約率將從去年的2.9%上升至10%；今年這12個月內可能破產的『殭屍企業』數量已經翻倍。」

巴隆周刊列出4種面臨疫情延燒和第一波債務清算時，可能遭受打擊最大的產業，分別是航空業、能源業、郵輪運營業以及私募與創業投資業。信貸評級機構穆迪公司（Moody's Corporation）先前就警告，正考慮對全球公司評級進行重新評估，很可能會出現大規模下調這些遭受重創產業的評級。

其中美國航空業整體市值為480億美元，還不到迪士尼的市值的1/3，顯然已經已跌至谷底。達美航空 （DAL-US）預估第2季營將比去年同期下降80%。公司高層提到，正計畫削減70％航班以維持運營，在未來2到3個月內，國際航線的航班將下降80％。除了達美航空外，其他航空公司也同樣考慮大幅削減航班。


▲ 國際石油價格持續下跌。（圖／路透社）

能源產業方面，全球燃油需求因疫情影響下滑，再加上石油輸出國組織OPEC和產油國的減產磋商無法取得共識，油價價格壓低恐怕將會持續超過1年以上；美國不少頁岩油生產商收到波及，像是Oasis Petroleum，在1年前股價還有7.15美元，如今股價已跌破不到0.5美元。

郵輪運營業方面，運營商目前已停業30天至60天，而且除非疫情受到控制，否則停業時間可能會進一步延長，關於郵輪股是否會因此跌落谷底，則取決於嘉年華集團（CCL）、皇家加勒比遊輪（RCL）及挪威郵輪（NCLH）花費多少時間才能重振。

▲ 遊輪營運商已停業30至60天。（圖／達志影像／美聯社）

至於私募股權產業方面，私募股權商店無處不在，從速食店，飯店到醫院，甚至還有牙醫，它們的投資通常使用大量債務來融資，有時多達70％。避險基金公司Pershing Square Capital Management負責人艾克曼（Bill Ackman）上週警告，如果疫情危機持續超過18個月，不少私募投資業者恐將破產。

哈佛商學院（Harvard Business School）針對金融危機中，該行業對債務的使用情況進行研究，目前還不清楚這些公司積累了多少債務，但如果目前債務接近或者超過2008年水準，可以預期私募投資公司將會承受巨大的挫折。

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