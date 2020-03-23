影／30多歲確診女2月底赴美國旅遊！1日就發燒...20天後才搭機返台

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增26例新冠肺炎病例，其中25例境外移入、1例本土。其中一名30多歲女子2月底到美國旅遊，3／1就已出現流鼻水、發燒等症狀，卻經由日本轉機21日返抵台灣，在機場就被攔檢通報，等同發燒20天還四處趴趴走。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者徐斌慎攝）



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今日新增26例確診個案當中，案181為30多歲女子，在2月23日到3月18日時到美國旅遊，在3月1日就已經出現流鼻水、發燒、全身倦怠等現象，卻仍停留在美國，19日及20日飛抵日本轉機回台，在機場時就被攔檢通報，今日確診。此案例等同於在有症狀的情況下，還在多地停留20天，才搭機返台。

針對此個案，陳時中表示，時間上看應該是在美國待比較久時間，一回到台灣就在機場被攔檢，沒有進入到社區當中，認為這問題不大，民眾無須緊張。

▲23日新確診個案關係圖。（圖／陳昱璇製）

至於其他案例，指揮中心表示，新增本土病例為30多歲女性（案186），為某研究機構群聚個案（案168）同住接觸者，3月17日發病，因案124於3月20日確診，且案168曾有症狀，故案186於3月20日自行就醫並採檢通報，於今日確診，為該研究機構群聚第5名確診個案。境外移入個案中，出國目的多為旅遊或工作，並包括以下5起群聚。

▲23日新增26例個案，點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

1.一對夫妻（案170、189）於3月12日至20日赴西班牙旅遊，兩人分別於3月20日、21日發病，經通報檢驗均於今日確診。

2.案171、174為職場同事，分別於1月12日及2月25日至荷蘭工作，其中案171的兩名家人(案175、178)亦陪同前往，4人分別在3月7日及10日發病，並於3月20日入境時，由機場攔檢通報，4人均於今日確診。

3.一對夫妻(案172、173)因工作及就學，於去(2019)年12月21日至法國，分別於3月16日及18日發病，2人在3月20日入境時由機場攔檢通報，均於今日確診。

4.案177為案129同事，兩人於3月11日至18日前往美國工作，其中案129已於3月20日確診，案177於3月19日發病，經就醫採檢於今日確診。

5.案195於3月5日至19日與另2名友人前往美國旅遊，其中該2名友人已於3月21日確診(案137、145)，案195於3月20日發病，經檢驗亦於今日確診。

指揮中心已在台灣時間3/21零時起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」（警告Warning），國人應避免所有非必要出國旅遊，自國外入境者，需進行14天居家檢疫；返台民眾務必確實填寫檢疫通知書，如有症狀請主動告知檢疫人員，並配合相關檢疫措施，共同維護防疫安全。

