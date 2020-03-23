庫藏股奏效！大盤壓力下聯發科獨強　帶量漲逾3%至314元

▲台股今日一開盤各類股己乎全面下挫，跌四百多點，失守8900點。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

紐約州升級居家避疫命令使投資人信心大受打擊，美股失守2萬點，台股電子類股跟著走跌氣氛下，聯發科（2454）今（23）日獨強，在首日實施庫藏股下，以307元平盤開出，一度失守300元，隨後火力全開，最高來到314元、漲13元或3%，成交量逾萬張，庫藏股效應發威。

聯發科在連日走低、上周四跌破300元後，上周五宣布，預計今日起自集中市場買回1.59 萬張，每股買回區間價格為新台幣301元至452元間，買回股份上限總金額為71.868億元，是聯發科第三度啟動庫藏股，擬定買回最高金額及股票張數皆創公司掛牌以來新高。

新冠肺炎疫情打擊台股，聯發科股價自農曆年前1月20日的419元一路下探，上周四一度跌破300元、來到273元，創波段新低，短短兩個月跌幅達四成。

聯發科2月合併營收達182.21億元、年增25.11%；累計今年前兩月合併營收達380.39億元、年增25.11%。聯發科預估第一季合併營收將落在550-602億元、季減約7-15％，毛利率將達到40.5-43.5％之間。受到新冠肺炎疫情影響，中國大陸復工率與智慧手機出貨量牽動聯發科第一季營運表現。

法人表示，儘管疫情烏雲壟罩，但上游產業提前部署，聯發科7奈米、12奈米製程手機晶片出貨順暢，聯發科第一季財測仍可望達標，但受到大陸智慧品牌手機復工進度影響，加上終端消費動能受疫情衝擊等不確地性，第二季將會是挑戰。

