黑幫毒戰中淪「復仇標靶」！15分幫老大敢打敢殺　監獄中度過大半人生　

▲「阿炮」敢打敢殺個性強悍，在江湖上佔有一席之地，過去曾持槍搶劫銀行運鈔車，並連續犯下多起槍擊案。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

去年12月底正值總統大選前的敏感時刻，赫赫有名的15分幫老大「阿炮」遭當街槍擊，雙腿中3槍命危，消息震驚社會。其實綽號「阿炮」的15分幫尹姓大哥，個性恩怨分明敢打敢殺，作風剽悍的他連續犯下多起槍擊案，也導致現年47歲的阿炮有一半的人生都在監獄度過。

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1名熟悉幫派生態的人士指出，阿炮隸屬15分幫，主要以文山區、新店區為活動據點，平日以開設賭場和經營砂石業為主業。阿炮因個性屬於傳統兄弟性格，以有仇必報敢打敢殺聞名，讓他在道上占有一席之地，當年他接掌15分幫老大時，可說是叱吒江湖。

但不服輸的個性也讓阿炮涉及多起刑案，包括新店工地開槍勒索建商、持槍搶劫禾豐銀行運鈔車，並連續犯下多起槍擊案，後來在刑事局籌組「獵炮專案」下，才將阿炮逮捕。

今年47歲的阿炮，2年多前才剛服完18年徒刑出獄，加上過去刑期，將近24個年頭都在服刑，等於人生一半都在獄中度過。但近年來警方查抄賭場雷厲風行，幫派收入不如以往，也因為大哥口袋縮水，阿炮作風也轉於低調，年輕一輩的「少年仔」，把腦筋動到買賣毒品來「開拓財源」，卻沒想到引起糾紛，阿炮反而成為復仇標靶。

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