防控管理升級！　廣州對入境人員進行「100%核酸檢測」

▲新冠病毒影響大陸多地封城。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎本土疫情趨緩，但是境外輸入案例陸續增加，為了加強管理，廣州市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部22日公布，「廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於繼續做好疫情防控工作的通告（第6號）」規定，所有從境外到廣州人員，一律進行核酸檢測，並實施14天隔離觀察，即日起實施。

一、繼續做好個人防護。請廣大市民少聚集，勤洗手，常清潔，外出按要求戴口罩。提倡綠色出行，搭乘公共交通時盡量減少交談，保持適當間距，減少感染風險，體現城市文明素養。

二、強化入境人員管理。對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台地區和市外口岸入境來穗且來穗前14天內有外國旅居史的人員，其目的地爲廣州的，按國家和省現行規定，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出，14天後無症狀且再次核酸檢測爲陰性的，方可解除醫學觀察。集中隔離醫學觀察食宿費用自理。居家隔離醫學觀察人員違反規定的，轉爲集中隔離醫學觀察，並承擔相應責任。請上述人員配合做好口岸篩查、專車接送、社區健康管理等工作。

三、做好國內抵穗人員分類管理。外地人員及本市居民應積極配合機場、火車站、汽車站、港口碼頭等運輸經營單位的服務管理，自覺接受體溫檢測。抵穗當天應及時通過“穗康”微信小程序申報或向所在單位及社區（村）報告。湖北低風險地區持湖北健康碼綠碼人員可有序來穗返穗，高風險地區和中風險地區人員、持紅碼或黃碼人員以及未申報湖北或廣東健康碼人員不得來穗返穗，擅自來穗返穗人員抵穗之日起進行核酸檢測和實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出，14天後無症狀且再次核酸檢測爲陰性的，方可解除醫學觀察。集中隔離醫學觀察食宿費用自理。居家隔離醫學觀察人員違反規定的，轉爲集中隔離醫學觀察，並承擔相應責任。

四、持續做好居住小區（村）、住宅樓宇、酒店管理。實施進入人員體溫檢測、“穗康碼”認證管理，進入人員憑“穗康碼”綠碼或藍碼通行，對紅碼人員按有關指引規範處置。

五、加快推進複工複産。複工複産相關單位嚴格落實疫情防控主體責任，加強本單位員工健康管理，落實人員健康監測，對重點人員落實隔離健康觀察；加強辦公、生産、休息場所的清潔、消毒、通風及衛生間保潔管理，按照相關工作指引做好防控措施。

六、簡化有關區域防控管理。寫字樓、餐飲單位等商業服務和公共服務單位均要做好清潔、消毒、通風及衛生間保潔管理，進入人員需佩戴口罩和測量體溫。普通公眾在居家、戶外，無人員聚集、通風良好的場所，可不佩戴口罩。

七、強化學校疫情防控。湖北待返校學生統一按照教育部要求暫不返校，具體返校時間由教育行政部門另行發布。教育行政部門、各級各類教育機構做好疫情防控預案、應急演練和防護物資儲備，加強學生及教職員工健康宣教，按照國家和省的統一部署，穩步推進複學複課。