　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

防控管理升級！　廣州對入境人員進行「100%核酸檢測」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠病毒影響大陸多地封城。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

大陸新冠肺炎本土疫情趨緩，但是境外輸入案例陸續增加，為了加強管理，廣州市新冠病毒肺炎疫情防控指揮部22日公布，「廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部關於繼續做好疫情防控工作的通告（第6號）」規定，所有從境外到廣州人員，一律進行核酸檢測，並實施14天隔離觀察，即日起實施。

一、繼續做好個人防護。請廣大市民少聚集，勤洗手，常清潔，外出按要求戴口罩。提倡綠色出行，搭乘公共交通時盡量減少交談，保持適當間距，減少感染風險，體現城市文明素養。

二、強化入境人員管理。對所有從境外（不含港澳台）經廣州口岸入境的人員，以及經港澳台地區和市外口岸入境來穗且來穗前14天內有外國旅居史的人員，其目的地爲廣州的，按國家和省現行規定，實現核酸檢測全覆蓋，並一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出，14天後無症狀且再次核酸檢測爲陰性的，方可解除醫學觀察。集中隔離醫學觀察食宿費用自理。居家隔離醫學觀察人員違反規定的，轉爲集中隔離醫學觀察，並承擔相應責任。請上述人員配合做好口岸篩查、專車接送、社區健康管理等工作。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

三、做好國內抵穗人員分類管理。外地人員及本市居民應積極配合機場、火車站、汽車站、港口碼頭等運輸經營單位的服務管理，自覺接受體溫檢測。抵穗當天應及時通過“穗康”微信小程序申報或向所在單位及社區（村）報告。湖北低風險地區持湖北健康碼綠碼人員可有序來穗返穗，高風險地區和中風險地區人員、持紅碼或黃碼人員以及未申報湖北或廣東健康碼人員不得來穗返穗，擅自來穗返穗人員抵穗之日起進行核酸檢測和實施14天居家或集中隔離醫學觀察，隔離期間一律不得外出，14天後無症狀且再次核酸檢測爲陰性的，方可解除醫學觀察。集中隔離醫學觀察食宿費用自理。居家隔離醫學觀察人員違反規定的，轉爲集中隔離醫學觀察，並承擔相應責任。

四、持續做好居住小區（村）、住宅樓宇、酒店管理。實施進入人員體溫檢測、“穗康碼”認證管理，進入人員憑“穗康碼”綠碼或藍碼通行，對紅碼人員按有關指引規範處置。

五、加快推進複工複産。複工複産相關單位嚴格落實疫情防控主體責任，加強本單位員工健康管理，落實人員健康監測，對重點人員落實隔離健康觀察；加強辦公、生産、休息場所的清潔、消毒、通風及衛生間保潔管理，按照相關工作指引做好防控措施。

六、簡化有關區域防控管理。寫字樓、餐飲單位等商業服務和公共服務單位均要做好清潔、消毒、通風及衛生間保潔管理，進入人員需佩戴口罩和測量體溫。普通公眾在居家、戶外，無人員聚集、通風良好的場所，可不佩戴口罩。

七、強化學校疫情防控。湖北待返校學生統一按照教育部要求暫不返校，具體返校時間由教育行政部門另行發布。教育行政部門、各級各類教育機構做好疫情防控預案、應急演練和防護物資儲備，加強學生及教職員工健康宣教，按照國家和省的統一部署，穩步推進複學複課。

ET快訊
居家檢疫、隔離者禁止趴趴走　指揮中心：警察臨檢都抓的到
中國大陸稱連3天「境內零確診」　陳時中：姑且聽之，病毒很狡猾
中研院群聚4人感染！指揮中心：老師到美國開會染病回台傳3人
養護機構護理師確診！陳時中「半夜奔現場指揮」：全面清空消毒
張上淳兒子出國滑雪惹議！陳時中回應了
自覺發燒未就醫「養護機構護理師」確診！掌握接觸者共95人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠肺炎傷經濟　湖北對貧困者一人發4萬3標準補貼

打破安全運行週期！　陸協助巴基斯坦「核電技術再升級」

高規格應對「返國潮」　上海：對入境者實施「100%核酸檢測」

訓練後免疫力「開窗期」超危險！　醫曝運動員染新冠肺炎主因

防控管理升級！　廣州對入境人員進行「100%核酸檢測」

首都防疫戰！飛北京國際航班「須先轉12城市檢疫」通過才能原機進京

貝加莫醫院曝光「塞滿病人」　中義醫護合照驚見「配備差超多」

留學生「返家高峰」來襲！港大梁卓偉：歐美入境全發「樣本瓶」檢測

疫情逼迫中國民企創新　李義平：抗風險能力較低

影／曾無限接近死亡！　武漢首位確診台商捐血：給他人新生機會

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

新冠肺炎傷經濟　湖北對貧困者一人發4萬3標準補貼

打破安全運行週期！　陸協助巴基斯坦「核電技術再升級」

高規格應對「返國潮」　上海：對入境者實施「100%核酸檢測」

訓練後免疫力「開窗期」超危險！　醫曝運動員染新冠肺炎主因

防控管理升級！　廣州對入境人員進行「100%核酸檢測」

首都防疫戰！飛北京國際航班「須先轉12城市檢疫」通過才能原機進京

貝加莫醫院曝光「塞滿病人」　中義醫護合照驚見「配備差超多」

留學生「返家高峰」來襲！港大梁卓偉：歐美入境全發「樣本瓶」檢測

疫情逼迫中國民企創新　李義平：抗風險能力較低

影／曾無限接近死亡！　武漢首位確診台商捐血：給他人新生機會

新冠肺炎傷經濟　湖北對貧困者一人發4萬3標準補貼

中風翁離家癱坐路旁　警透過人臉辨識助返家

被分手竟撂妹子狠甩國中女2巴掌　校長：沒打很多下…不是霸凌！

東奧延期超難！「選手+場館」成關鍵　嚴重恐上國際體育仲裁法庭

白金漢宮工作人員上周確診！　英媒：女王當時還在倫敦…急撤溫莎堡

打破安全運行週期！　陸協助巴基斯坦「核電技術再升級」

「居家隔離檢疫」偷溜出門　陳時中撂狠話：不要心存僥倖，一定找到底！

電音趴全取消！Martin Garrix宣布「24小時直播表演」　網嗨爆：悶好久了

網傳確診足跡害診所停業+強逼護師小孩隔離　護師工會批：霸凌風氣不可長！

義大利抗疫「最安全小島」　老人獨居30年：學習面對孤獨

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

火神山工人無法回家　連補助都領不到

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

3歲兒墜9樓　爸目睹崩潰：老婆追不上…衝下樓見奇蹟一幕

網傳武漢新增確診破100例　官方澄清：數據客觀真實！

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

新冠疫苗人體志願者：打完後發燒「屁股肌肉酸」

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

大陸新增46例！　累計81054例！

一家三口復陽　70歲老人更嚴重了

留法陸生確診前「桃園轉機」搭長榮2航班

又是台灣轉機！以色列兄弟在上海確診

更多熱門

相關新聞

西班牙逾2萬例1300死　最糟情況還沒到

西班牙逾2萬例1300死　最糟情況還沒到

西班牙通報武漢肺炎死亡病例超過1300人，另有近2萬5000人確診。政府誓言盡一切可能對抗疫情，並警告最糟糕情況還未到。衛生主管決定動用機器人以擴大自動化檢測。

德國郵局塑膠罩防疫　超市排隊隔2米

德國郵局塑膠罩防疫　超市排隊隔2米

居家檢疫男　沒戴口罩搭白牌車上酒店

居家檢疫男　沒戴口罩搭白牌車上酒店

陸首例！廣州出現「境外輸入關聯病例」

陸首例！廣州出現「境外輸入關聯病例」

資源短缺　歐醫護人員穿垃圾袋當防護衣

資源短缺　歐醫護人員穿垃圾袋當防護衣

關鍵字：

新冠病毒廣州境外核酸檢測

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面