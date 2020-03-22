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超市全被掃光！　澳洲阿嬤無奈「盯著空貨架」流淚...2.3萬人心碎

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▲澳洲一位阿嬤看著被搶光的貨架背影相當無助 。（圖／翻攝自Seb Costello推特）

▲澳洲一位阿嬤看著被搶光的貨架背影相當無助 。（圖／翻攝自Seb Costello推特）

記者劉亭／綜合編譯

新冠肺炎疫情影響之下，許多國家都開始瘋搶物資。澳洲一名阿嬤就被拍到，在超市無助地看著空蕩蕩的貨架，默默流下淚水。這張照片上傳後，在網路上引起許多人心碎，希望可以幫幫阿嬤。

綜合外媒報導，澳洲Nine News新聞記者柯斯特羅（Seb Costello）19日發出了這張照片，只見稍微有點駝背的阿嬤，盯著空無一物的貨架，「這捕捉到了在不必要、瘋狂的『我最重要」搶購中，誰受到影響』。

據了解，這張照片拍攝於星期四中午12點的罐頭食品區，地點位於高士超市（coles）墨爾本港（Port Melbourne）分店。柯斯特羅之後也發文表示，這位阿嬤之後默默流下淚水。

貼文到19日已有2.3萬人按讚，許多網友留言，「這讓我心碎了，老人們已經貢獻給社會，我們為什麼不照顧他們，我們很快就會老了，應該開始配給，照顧脆弱的人們」、「好希望我在那邊可以幫忙，真的非常抱歉這種事發生」、「看了照片就好想哭」。

高士超市的首席營運長史溫德（Matthew Swindells）表示，這不是供應問題，而是需求問題，「從冠狀病毒大流行開始，我們已經連續3周，完成3個聖誕節的供貨」，當這樣突然的需求突然出現，就會造成巨大的庫存缺口，而這需要時間來恢復。

而推特上也有許多人大罵這些囤貨的人，「我現在真的對我們國家很失望，特別是這麼明顯無視我們的老年人市民」、「囤貨根本就已經病態了，我去了3間店，但完全買不到肉品，或是大部分我清單上的東西」、「我看到一個男的一次買了12瓶2公升的牛奶，牛奶大概是下一個人們買不到的商品」。

ET快訊
超市全被搶購潮掃光！澳洲嬤無奈「盯空貨架」流淚...2.3萬
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