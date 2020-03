超市全被掃光！　澳洲阿嬤無奈「盯著空貨架」流淚...2.3萬人心碎

▲澳洲一位阿嬤看著被搶光的貨架背影相當無助 。(圖/翻攝自Seb Costello推特)

記者劉亭/綜合編譯

新冠肺炎疫情影響之下,許多國家都開始瘋搶物資。澳洲一名阿嬤就被拍到,在超市無助地看著空蕩蕩的貨架,默默流下淚水。這張照片上傳後,在網路上引起許多人心碎,希望可以幫幫阿嬤。

綜合外媒報導,澳洲Nine News新聞記者柯斯特羅(Seb Costello)19日發出了這張照片,只見稍微有點駝背的阿嬤,盯著空無一物的貨架,「這捕捉到了在不必要、瘋狂的『我最重要」搶購中,誰受到影響』。

據了解,這張照片拍攝於星期四中午12點的罐頭食品區,地點位於高士超市(coles)墨爾本港(Port Melbourne)分店。柯斯特羅之後也發文表示,這位阿嬤之後默默流下淚水。

貼文到19日已有2.3萬人按讚,許多網友留言,「這讓我心碎了,老人們已經貢獻給社會,我們為什麼不照顧他們,我們很快就會老了,應該開始配給,照顧脆弱的人們」、「好希望我在那邊可以幫忙,真的非常抱歉這種事發生」、「看了照片就好想哭」。

高士超市的首席營運長史溫德(Matthew Swindells)表示,這不是供應問題,而是需求問題,「從冠狀病毒大流行開始,我們已經連續3周,完成3個聖誕節的供貨」,當這樣突然的需求突然出現,就會造成巨大的庫存缺口,而這需要時間來恢復。

而推特上也有許多人大罵這些囤貨的人,「我現在真的對我們國家很失望,特別是這麼明顯無視我們的老年人市民」、「囤貨根本就已經病態了,我去了3間店,但完全買不到肉品,或是大部分我清單上的東西」、「我看到一個男的一次買了12瓶2公升的牛奶,牛奶大概是下一個人們買不到的商品」。

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.



This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.



As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7