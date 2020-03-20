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海外台人想家…網友批「想把病菌帶回來嗎」　在日台生：我們不是怪物

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▲▼ 。（圖／David提供）

▲日本藥妝店商品被搶購一空。（圖／David提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎在全球拉警報，不少國家宣布封關，停止出入境，來不及買機票返國的台灣民眾只好被迫停留當地。目前待在日本東京的留學生David指出，雖然他也很想回台灣，但怕在飛機上遭到感染，同時也發現網路上很多網友對於在國外想要回台灣的民眾有些指責，認為他們會把病毒帶回台灣，David感嘆的說，「我們也只是想回家，我們不是怪物，希望大家多包容」。

David從去年12月就待在日本東京就讀語言學校，由於他目前是用旅遊簽證赴日，目標是希望可以申請學生簽，因此原本計畫3月底要回台灣換簽證，再以學生身分回日本。但往返台日需要各兩周的自主管理時間，會延誤原本的上課日程，所以他決定不回來，取消原本的機票。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／David提供）

▲日本的防疫商品在兩周前已完全沒有貨。（圖／David提供）

David指出，目前日本許多公司行號為避開上下班尖峰人潮，特別延後或提早員工的上下班時間，希望能有效避免群聚感染的風險。目前走在街上的日本民眾戴口罩的比例可能只有5至6成，除了買不到口罩外，另一方面則是日本政府沒有把這件事情看得太嚴重，所以導致日本人對此沒有太大的警覺心，也覺得事態不嚴重。

▲▼ 。（圖／David提供）

▲近兩周日本超商隨時都充滿人潮，民眾搶購民生物資。（圖／David提供）

David回憶日本兩週前民眾逐漸開始有了緊張感，爆發「衛生紙風波」，他說，這都是有人在網路上放消息說衛生紙會因疫情的關係所以大缺貨，因此日本人就一窩蜂的到處去搶衛生紙，一直到製造廠商出面澄清是假新聞，事情才漸漸緩和下來。另外又有人說納豆可以防疫，所以當時納豆也造成大搶購，David無奈表示，「因為疫情的影響，民眾已失去自行思考的能力，很像無頭蒼蠅一樣」。

David感嘆，現在雖然還是想回來台灣，但也許現在的狀況最好還是先留在日本不要到處亂跑比較好，畢竟坐飛機也無法完全確定說身邊的人是否都健康，而且飛機上是密閉空間怕遭到感染。最後也無奈的說，前陣子還在考慮要不要回台灣，但是看到很多網友指責或冷言冷語，說「不要回來啦」、「你回來會把病菌帶回來嗎」。David說，「他們就把我們當成像怪物一般地看待，其實對當事人來說，我們也會很難過，我們只想回台灣呀！我們不是怪物，希望大家可以多包容我們」。
 

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