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確診前3國玩透透！49歲男在英國咳嗽「帶病再high7天」…入境還填花粉過敏

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,法國,巴黎,羅浮宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京市19日新增的1例確診病例，惡劣行徑引起網友暴怒。49歲男在新冠肺炎疫情發生後，仍堅持出國旅遊，1個多月中，走遍3國，3月10日在英國期間開始咳嗽，還堅持玩7天前往1個國家，日前回北京後確診。更令人震驚的是，該男子入境時竟還填寫假資料，自稱只是花粉過敏。

在19日的北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上，北京市疾控中心副主任龐星火通報了1例確診病例。通報顯示，陳姓病患浙江溫州籍，現住北京順義區，2月初到泰國旅遊，2月中旬從泰國前往法國巴黎，2月28日前往英國倫敦。

陳男3月10日在英國倫敦期間出現咳嗽等症狀，3月15日從倫敦再次前往泰國，3月17日從泰國抵達北京。他在機場填寫健康申報卡時竟填花粉過敏，隨後送至定點醫院，經核酸檢測陽性，胸部CT顯示右肺上葉感染性病變，3月18日診斷為確診病例。

對此，網友罵翻，「真的很討厭這樣的人，隱瞞不報還想害更多人嗎」、「就給他按過敏症狀來治療，而且自費」、「這是瞞報了，建議嚴懲」、「他不是旅遊，是錢多了2月覺得中國危險跑歐洲去了，結果歐洲更危險想回國，在歐洲被感染了」、「千里送毒」。

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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