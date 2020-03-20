降落前自爆「我吃退燒藥！」　旅美女「想回中國治療」下機就確診

▲黎女搭乘大陸國航航班抵北京。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京日前公布一起從輸入確診病例，長住美國的黎姓37歲女子在已有發燒、咳嗽等症狀的情況下，為順利搭機赴北京，登機前竟服用退燒藥，直到降落前2小時才坦白。黎女隨後被依妨害傳染病防治罪立案調查，她任職的美國渤健（Biogen）也發聲明指出，黎女不再是該公司僱員，「她的行為與公司的價值觀念不符。」

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，黎女長期居住在美國，3月11日胸部X光就已顯示有肺炎症狀，美國的醫院評估症狀後未收治入院，3次申請核酸檢測也都被拒絕，為了進一步診治，12日與丈夫、兒子一同從洛杉磯機場搭機大陸國航航班前往北京首都機場。

大陸國航產品服務部總經理、國航海外疫情防控組成員張允指出，旅客在洛杉磯登機前，空服員對所有旅客進行了測溫排查，沒有發現體溫超標的旅客，起飛一小時後，黎女向空服員反映，感到憋氣、無力、臉部發麻，自稱沒同行者，登機前也沒有服用任何藥品，但一周前曾短暫發燒。

空服員為黎女再次量測體溫，雖然只有36.4度，但還是把黎女安排到客艙右後方的留觀隔離區就做，依照要求實施隔離處置程序，要求全程佩戴口罩，並指定了右後門的洗手間供其單獨使用，後續也4次量測體溫，都未高於37度。

航班落地前2小時，黎女突然向空服員表示，自己在美國任職的公司有人感染，自己在美國就已經發燒，登機前先吃了退燒藥，並且是與丈夫、孩子一同搭機。

空服員告知機場情況後，同時把丈夫、孩子都安排到隔離區，經再次測溫，全家人體溫都正常。下飛機之後，黎女一家三口立刻被轉送到定點醫院，黎女當天（13日）就被確診，丈夫也在17日被確診。

由於黎女的行為已涉嫌妨害傳染病防治罪，北京警方16日對她立案調查。黎女任職的公司美國渤健（Biogen）也發聲明指出，「我們可以確認黎女士曾經是Biogen公司僱員，她在沒有告知公司和無視衛生專家指引的情況下做出了前往中國的個人決定，她不再是Biogen的僱員，她的行為與公司的價值觀念不符。」