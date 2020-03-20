mRNA疫苗新進展！已進入「動物攻毒保護試驗」...開發更便捷高效

▲解放軍軍隊日前成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情肆虐，各地都在加緊研究疫苗。廣東省科技廳廳長王瑞軍19日透露，「我很高興地告訴大家，廣東今天開始mRNA疫苗的動物攻毒保護試驗」，除了mRNA疫苗，腺病毒載體疫苗也將在這2天開展動物實驗。

▲抗SARS專家鍾南山。（圖／ERS）

據《科技日報》報導，為應對新冠肺炎疫情，廣東省科技廳成立以鐘南山院士為組長的專家組，組織實施三批應急科研攻關項目，聚焦臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建等五大主攻方向。在疫苗研發方面，廣東並行開展腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗、mRNA疫苗等研發，已取得階段性進展。

與傳統的滅活疫苗、減毒活疫苗相比，mRNA疫苗的開發更便捷高效！開發過程中，滅活疫苗、減毒活疫苗要對活病毒進行擴增，擴增規模設施和安全防控的挑戰較大。開發mRNA疫苗則不需要擴增病毒，關鍵步驟是在體外合成一種能翻譯成特定蛋白質的mRNA，這種技術如今已很成熟。

王瑞軍指出，除了mRNA疫苗，腺病毒載體疫苗也將在這2天開展動物實驗，「我們最大特點是把優勢科技力量組織起來，實行大聯合、大團隊作戰、產學研結合，科技成果迅速應用到臨床中。同時也樹立了以臨床救治為核心，堅持科研與臨床結合的導向，把科技成果應用到抗疫一線。」