新冠病毒會愈傳愈強！台灣旅美科學家曝驚人「基因演化圖」

▲全球首個AI「COVID-19基因演化路徑分析」平台上線，圖為全球新冠肺炎基因演化樹路徑示意圖。（圖／取自《圖策智能科技Graphen》官網）

圖文／CTWANT

新冠肺炎嚴重肆虐全球，各國人心惶惶，現在全球首個「新冠病毒基因演化路徑」平台上線，台灣旅美科學家、圖策智能執行長林清詠匯集世界各國370株新冠病毒基因序列，用AI人工智慧畫成新冠病毒基因演化樹，並從中分析出幾株傳播力頑強的病毒亞型。

根據智慧科技交流平台《未來城市》報導，從新冠病毒基因演化樹可看出彷彿滿天星斗的移動軌跡，呈現出目前近400株，來自30多國的病毒株。林清詠解釋，一個紅點代表一個已完成基因定序的病毒；一個綠點代表一群有共同基因序的病毒組；白線則是病毒的關聯，點到一個綠點就能秀出這組病毒的傳染路徑。

據《圖策智能科技Graphen》文章報導，執行長林清詠說明，從病毒基因演化樹就可清楚看出誰傳染給誰、經過哪些變異，就不一定只能從接觸史和旅遊史推測感染源，即便找不到源頭的社區感染，也能看出感染途徑。林清詠更透露，在這張全球感染網絡中，歐洲和華盛頓州的2組病毒最值得關注。

他特別提醒，有2株感染力超強的病毒組，其中一株在中國、澳洲及亞洲各國傳播1個月後，1月24日變異成另一支病毒傳進華盛頓州；另一隻病毒在1月28日傳入德國後，2月底時在義大利、芬蘭、瑞士、荷蘭等國爆發。可能是歐洲國境相連才導致歐洲近期疫情加劇，最終傳遍全歐洲。

林清詠也反駁，關於歐洲政府認為新冠肺炎像流感一般，6、7成的人感染後就會沒事的說法是「沒有公衛常識的」，病毒不只會傳播，還會在傳播過程中於宿主身上變異，傳更多變異愈多，就愈有機會累積新的攻擊能力。

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