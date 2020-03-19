財訊／一張圖看懂全球疫情怎麼傳　台科學家用反恐AI破解軌跡

文／林宏達

搭車前往曼哈頓第五大道辦公室的路上，圖策智能（Graphen）創辦人林清詠注意到，一向擁擠的通勤路上，人潮突然變得稀稀落落。「今天開始，我也在家工作。」林清詠接受電話採訪時，苦笑著說。

他是知名AI技術專家，曾任IBM首席科學家。最近這一陣子，他和公司團隊忙著用AI技術研究武漢病毒基因，追查這個「最狡猾的病毒」是怎麼流竄到全世界的。

林清詠的電腦裡，儲存來自30個國家，數百個武漢肺炎病毒的基因資料。3月10日，他和團隊比對每個病毒裡3萬個基因，終於完成全球第一個武漢肺炎擴散路徑圖。這也是世人第一次能清楚看到，危害世界的病毒如何在短短3個多月竄出中國，還演化出亞型病毒，撲向世界的歷程。

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AI結合公衛大突破 抓住基因變異

這是AI結合公共衛生的一大突破，以前做分析時，只能假設每個患者都得到同樣的病毒，推測疫情的未來發展方向，「這是第一次，我們既能看到整體，又能看到每個病毒的變化」，只需要注入更多資訊，就可以用這樣的系統，進一步預測疫情未來發展。

林清詠解釋，一般人把武漢肺炎只當成一種病毒，事實上，每傳到一個新的感染者，病毒的基因就可能隨機改變，「最近聽到北京的新病毒，出現攻擊中樞神經的症狀，我就很擔心」。他分析，感染的人愈多，病毒的變異次數就愈多，難保不會出現更具攻擊力的新病毒。

就像警察靠指紋捉小偷，林清詠用AI當成放大鏡，比對每個病毒的「基因指紋」，用一個星期時間，找到各國政府要花上好幾個月才能發現的防疫破口。例如，3月初，美國才開始警覺疫情升高，但林清詠的分析發現，武漢肺炎分成三路擴散，兩個關鍵的超級傳播者，早在1月就已種下歐美大流行的禍根。

第一個超級傳播者是1月5日發現的一名武漢病患，他身上帶有的變異基因，後來同樣出現在台灣、比利時和澳洲，最終在美國華盛頓州落地，林清詠觀察「這個病毒在華盛頓州偷偷傳布一個月之後」再傳到在加州的至尊公主號遊輪，3月初傳到明尼蘇達州。

另一個超級傳播者，則是歐洲大流行的源頭。林清詠發現，1月24日確診的一名病人，他身上的病毒基因，快速擴散到德國、義大利和瑞士，最終引發全歐大流行。他觀察，歐洲流行的病毒基因，已經帶有跟中國不同的成分。他的分析指出，澳洲是另一個病毒入侵歐洲的主要來源，相同的病毒在新加坡、法國、義大利擴散，像跳板一樣，一步步跳向歐洲。

第三路則在亞洲擴散，北京、韓國，及鑽石公主號郵輪上受感染的病患，他們感染的病毒基因大部分跟武漢當地原始病毒非常類似。…(本文節自財訊603期，詳全文)

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