1男載5女！老司機委屈喊：我也很無奈...網羨慕：人生巔峰！

▲民眾在街頭目擊「1男載5女」的驚險景象。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

日前在微博瘋傳一段影片，畫面中可以看到一名男子正騎著電動車，不過車上竟還同時載有5位穿著短褲的辣妹，還有一名女子甚至是反向跨坐在車頭，嚴重超載到一旁路人都替他們擔心，影片曝光後立刻引起網友熱議，當地警方隨後也將這6人逮捕到案。

綜合陸媒報導，事發於大陸東莞市，有民眾目擊在橫瀝鎮街頭上，出現了「1男載5女」的驚險景象，駕駛男子的身後擠了3名短褲辣妹，前方則坐著唯一穿長褲的女乘客，還有一名身穿綠色細肩帶的妙齡女子，整個人反向跨坐在車頭處，實在是拿自己的生命安全開玩笑。

▲6人最後都被逮捕進行調查。（圖／翻攝自微博）

當地警方獲報後，當晚就將1名男子及5名女乘客逮捕歸案，遭控超載、未戴安全帽、危險駕駛等。羅姓男子向警方供稱，自己並不認識這些女子，他們只是在飲料店遇見，結果對方就堅持要搭羅男的車去拿東西，於是5人逕自跳上車，自己「也是迫於無奈」才載她們一程，目前警方正進一步調查釐清此案。

影片不斷被瘋狂轉傳，網友多持趣味的心態看待，紛紛留言表示，「老司機懂載」、「人生巔峰」、「這什麼牌的車，我也要買」、「全中國最帥的男人就是你了」、「我騎電動車這麼多年，從來沒有辣妹跳上來呀」、「真是人生勝利組！我開車，但一個女的也沒得載」。

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