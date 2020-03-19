【廣編】防疫不忘美麗！曼都推耳圈染　讓你戴口罩也時尚

▲安全的防疫措施，讓您能安心消費。

圖、文／曼都提供

武漢疫情延燒，民眾出門都戴著口罩，但透過出色的髮型造型，即使戴著口罩，也能讓你格外亮眼，更能一掃疫情帶來的陰鬱情緒。國內美髮龍頭曼都髮型，用嚴密的防疫措施加上最新「耳圈染」，以及韓劇最熱門的「精靈系染髮」，主打「防疫時尚」，提醒女孩們不要因為口罩讓你和美麗脫鉤。

為了讓顧客安心消費，曼都全台店家除了全店消毒，消費者需要量體溫並消毒雙手及衣物才能入內；消費者的衣物也會先以消毒水全面噴灑。服務完客人後會將座位完整消毒，員工也都會自主管理，早晚記錄量體溫狀況，確保營業場所的衛生與安全。

因應「全民口罩」時期，如何在茫茫人海中突顯獨一無二的美麗，專業網友表示「只能靠髮型跟眼妝決勝負了！」對此，曼都髮型公布今年春夏必染的最新染髮趨勢，曼都髮型設計師「蛋蛋」說，戴上口罩後，染髮部位便顯格外重要，例如藉由「耳圈染」在兩側耳際片染出淺淺的寶石紅，就能若隱若現展現出誘人的性感魅力。

近期熱播的話題韓劇，也讓「精靈系染髮」一躍成為今年最潮趨勢之一，其中《梨泰院》女主角以黑金色搭配的「半截布丁頭」豐富了短髮層次，在青春洋溢中展現空靈氣息；而作為女孩最注重的「門面」瀏海，也再度成為防疫期間的髮型重點，曼都髮型指出，透過將近年流行的經典藍挑染於瀏海上，低調中帶有時尚的氣質，也讓眼神更顯清澈無辜，迷人仙氣直衝天際！