點數完勝！麥當勞「LINE Pay」偷上線　民眾一看搶用嗨翻：超棒的

▲麥當勞「LINE Pay」今在三重重陽店進行上線測試。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

麥粉必須知道！麥當勞今（19）日悄悄在三重重陽門市新增LINE Pay支付，是全台首家美式連鎖速食業者推出該功能，不少消費者也在一早使用自助點餐機時紛紛驚喜發現，忍不住紛紛嚐鮮使用，一位張小姐受訪直呼：「我覺得超棒的！」身為電子支付愛好者，使用LINE Pay還有點數回饋，根本就是為小資族精打細算。

▲▼麥當勞LINE Pay上線，不少人嚐鮮使用。



麥當勞新增「LINE Pay」功能，即日起在三重重陽門市搶先上線測試，不僅可以在數位自助點餐機使用，餐廳櫃檯、McCafe旗艦專櫃以及得來速通通都可以進行掃碼支付，觀察使用情況，絕大部分民眾在選用自助點餐機進行結帳時，皆有發現增加了LINE Pay並選用其支付，一位張小姐就表示，自身就有在使用LINE Pay，一早就發現麥當勞可以用LINE Pay，「我覺得超棒的，因為我自己是電子支付愛好者，覺得很方便，而且還有LINE points點數，以後在麥當勞就會常常用了。」

▲櫃檯也能使用LINE Pay支付。



麥當勞表示，這是先後導入信用卡小額支付、3大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay4）以及4大票證電子支付（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）後，再度推出LINE Pay支付功能，且未來在麥當勞使用LINE Pay也會有LINE POINTS點數折抵消費回饋，好處多多。目前僅有三重門市可以選擇LINE Pay支付，3月底前林森二、台北昆明及羅斯福3門市將陸續跟進，預計今年中就可逐步擴展至全台麥當勞門市。

另一美式連鎖速食品牌肯德基，全台門市目前僅接受現金及悠遊（聯名）卡，只有少部份開放信用卡，設有自助點餐機的也可以刷，還有和街口支付合作，支援手機掃碼付款以及線上訂餐。而其餘速食品牌部分，頂呱呱是最早提供LINE Pay支付功能業者。