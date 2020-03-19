輪流上台被「吊半空綑綁」調教　2夜店辣妹搭捷運分享心得：好爽

▲不少年輕美眉輪番上台，自願讓「繩師」大叔綁縛。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

性虐同好間知名的「BDSM同樂會」，近年固定在北市一間Pub辦主題活動，死忠粉絲不少，現場還請來「繩師」以熟練技法將1票辣妹綁在空中，很多人「體驗」後，還大呼「很有安全感」，讓不懂此道者詫異。儘管如此，本刊卻直擊業者放任上百來客不戴口罩，擠在密室內玩瘋了，連體液四射都不怕。

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活動現場位在地下室，約70坪左右，以1個小舞台為中心，除沙發圍繞外，店的後半部則有2、3個開放式包廂（無門房間）與調酒吧台，其中1個最大房間，牆上掛滿了各式奇形怪狀的皮鞭、手銬、棍棒與叫不出名字的刑具，角落還設了個「狗籠」，剛好可將1位蹲下的成人關入。

活動開始約半小時後已擠入近百人，大家塞在狹小空間內，各自找伴聊了起來，但即便人人打扮光鮮亮麗，但幾乎沒人戴口罩，因人多又空調不佳，令人有種接近窒息的感覺。

不久，1位長髮、短裙辣妹大方走上舞台區，任由另位俗稱「繩師」（SM文化中善綑綁者）的大叔擺佈。他將辣妹綁成1個違反人體工學的怪異姿勢，再將其倒吊腾空。令人不解的是，頭下腳上連「丁字小褲褲」都露出的辣妹，表情竟絲毫不見痛苦，反閉起眼一臉享受模樣，另幾名美眉也輪番上前體驗。

活動到傍晚結束，2位女生搭捷運離去時，還意猶未盡交換心得：「欸，妳痛不痛？」「有一點耶，但好爽喔，全身都被打了，被吊起來也很有安全感耶」，談話內容相當「另類」。

短裙辣妹被倒吊綁在空中，連底褲都露出，卻一臉愉悅。（圖／本刊攝影組）

針對BDSM愛好者，諮商心理師洪育志認為，每個人都有滿足自己欲望的方式，這類行為雖屬「特殊性癖好」，但除非當事人覺得困擾，否則不是病也不必治療，甚至有些喜歡受虐者，常是社會地位高者。此外，有些好此道者不在乎甚至喜歡讓別人觀看，對他而言，就僅是需要更高強度的刺激，來達到性興奮或性高潮而已。

北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰則說，在Pub密閉空間內擠滿不戴口罩顧客，將存在飛沫傳染、接觸傳染與空氣傳染3大風險。前2者已在新冠病毒研究上獲得證實，而最新的空氣傳染途徑上，醫界目前正在確認病毒是否能透過「氣膠微粒」傳播，因其在空氣中停留時間更長，會增加人吸入或接觸機會，在密閉空間內感染機率更高。

轄區中山分局表示，經向「any bar」查詢，業者表示該店在當天下午，以大約3千元費用租借給「BDSM同學會」，讓其舉辦「男女COSPLAY角色扮演舞會」使用，實際負責人聲稱，因新型冠狀肺炎影響，該群組人員近二個月內已無承租該場地使用，若辦活動，也會在一樓入口設酒精、額溫槍加強防疫。但警方得知本刊在3月8日全程直擊，強調將針對業者「說謊」行為，加強查緝，不讓其成為防疫漏洞。

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