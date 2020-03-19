硬要出國旅遊！確診將公布姓名　立委喊「萬萬不可」…原因曝光

▲立委洪申翰認為，公布被感染者姓名可能造成防疫漏洞。（圖／洪申翰辦公室提供）

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為防範新冠肺炎疫情，政府日前宣布，國人故意前往第三級旅遊警示地區，受感染確定者將公布其姓名；立委立委洪申翰18日質詢時，認為此舉將使疑似受感染者不敢就醫，造成防疫漏洞，衛福部次長何啟功也當場表示願意帶回去檢討。

洪申翰18日在衛環委員會質詢，認為日前宣布，到第三級旅遊警示地區受感染確診者將公布其姓名，這樣的措施有處罰邏輯矛盾，並會造成疑似受感染者拖延不願主動就醫，有形成防疫漏洞的疑慮，何啟功當場表示將回去檢討。

洪申翰說，首位確診出院的女台商曾在感謝信中說「没有任何一個人想要生病」，認為遭感染者除了生病之苦，往往受也承受擔憂感染給其他人的心理壓力，只要不是故意去感染的他人者，其實都是受害者；他要求衛福部應積極研擬進行個案的去污名化。

洪申翰表示，認同故意前往警示區旅遊者不補貼居家檢疫，還要自付醫療費用，因此公共資源不該為這種行為買單；但洪舉例指出，若有二個人一起心存僥倖、明知故犯前往第三級疫區旅遊，結果一個被感染確診，另一個比較幸運沒有染病，但在現行措施下，倒霉的那個受感染者要卻被公佈姓名；他指出，政府應該就錯誤的「行為」處罰，而不是依據「幸運」，因此要求衛福部檢討措施。

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