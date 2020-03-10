高雄波麗士憑車票+名片找到皮夾失主　日籍遊客直呼：太神奇

▲一位日籍遊客皮夾遺失到所內確認身分及物品，對皮夾能失而復得不斷向員警道謝。大讚台灣警察最友善。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄鹽埕區，日前有一名小黃司機載一位外籍遊客到派出所，該名乘客表示撿到皮夾，但語言不通，才會請司機將皮夾交給警方。警方透過皮夾內日本人的名片、車票及研判失主可能是日本人，立即聯繫駁二服務人員留意有無民眾遺失，不久就找到一位日籍遊客，到所內確認身分及物品，對皮夾能失而復得日籍遊客不斷向員警道謝。大讚台灣警察最友善。

▲因這一張名片讓日籍遊客皮夾失而復得，不斷向員警道謝。大讚台灣警察最友善。（圖／記者翁進忠翻攝）

鹽埕分局建國四路派出所警員日前執行勤務時，看見一名小黃司機慌張地載一位外籍遊客到派出所求助，該名外籍乘客表示在上車地點撿到一只皮夾，但語言不通，不知該怎麼辦，才會請司機把皮夾交給警方處理。

員警透過皮夾內日本人名片及兩張車票，推斷失主應該是日本人，並詢問駁二服務人員，有沒有接獲民眾皮夾遺失請求幫忙，不久即傳來一位日籍遊客皮夾遺失，員警就駕駛巡邏車去接回日籍遊客確認皮夾是不是他所遺失，日籍旅客對於皮夾能找到，一直跟員警感謝。

日籍遊客表示，第一次在國外遺失皮夾，心想要找回應該很難，也沒抱持太大希望，沒想到警方憑著車票、民片就能找到，直呼真是太神奇了！對於員警的效率以及親切的態度，讓日籍乘客留下很好印象也感到相當感動，大讚台灣警察真是最友善的警察。

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