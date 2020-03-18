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義守大學大傳系冠軍團隊接軌業界　優質專題登港都新聞

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記者姚南宏／綜合報導

義守大學大眾傳播學系為提升媒體識讀能力，增加學生的實戰經驗，與慶聯港都新聞簽訂產學研訓策略聯盟意向書，共同培育媒體人才。在 Peopo 公民新聞總編輯會議中，大傳系師生更連續拿下兩學期影片觀摩競賽冠軍，不但提升學生與業界經驗交流機會，也增加同學的作品曝光度。

▲義守大學大傳系學生陳宇翔（左）與簡榮良（中）跟著林崇能老師（右）學到許多，更感謝老師適時的指導與鼓勵。（圖／義守大學提供）

慶聯有線電視公司自107學年下學期起，與義守大學大傳系合作製播港都新聞，搭配大傳系老師林崇能的〈電視媒體實務〉、〈攝影棚節目企劃與製作〉課程，並利用暑假期間完成 30 則新聞專題。另外，該系於 108 學年上學期開設的〈電視新聞製作〉課程也參與合作計畫，包括〈飛行員的筆尖溫度〉、〈相機收藏家〉等報導，已持續播出中。

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▲大三的陳宇翔（左）與簡榮良（中）不僅是合作好夥伴，更一同蟬聯Peopo公民新聞總編輯會議的影片觀摩競賽冠軍。（圖／義守大學提供）

林崇能老師表示，藉由產學合作，讓學生有機會接觸業界的實際狀況，透過港都新聞的播出，更能增加學生作品曝光度。他指出，學生作品也會上傳至 Peopo 公民新聞平臺，該平台每年會邀請合作的 16 所大學總編輯聚會，同時舉辦影片觀摩競賽，大傳系大三學生簡榮良與陳宇翔已蟬連兩學期第一名寶座。

義守大學大傳系簡榮良同學特別感謝林崇能老師，他認為老師給予很大的創作空間，讓他們自行尋找題材，並適時提供建議，讓他比別人更有遠見與想法。簡榮良指出，林崇能老師要求學生需掌握製作新聞各項技能，除了因應往後職場變化，更能增加競爭力。

陳宇翔同學表示，上完〈電視新聞製作〉課程，除了清楚新聞製作流程，也更懂得拍攝與寫稿技巧；採訪時為了深入了解受訪者，他們花費很長時間與受訪者互動，產出的「不只是個成品，而是對新聞的情感。」

▲透過實務實習，義守大學大傳系學生更能感受第一線作業實況。（圖／義守大學提供）

提到大四與畢業的規劃，兩位大三學生都有初步想法。陳宇翔同學表示，對於大四的規劃，主要還是希望多跟業界接軌，在畢業前多了解業界的運作模式，希望在畢業後，能到電視台或是網路媒體的幕後工作先做磨練。簡榮良同學希望畢業後以新聞記者工作為目標，所以現階段也有去地方電視台與全國性電視台實習。

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