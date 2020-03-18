媒體業也中鏢了！香港《南華早報》員工確診　國泰再有2空服員染疫

▲香港17日大增10宗確診個案。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，香港17日大增10宗確診個案，平了疫情爆發以來單日最多新個案紀錄。《南華早報》成首間受疫情影響的本港傳媒，行政總裁在致員工的內部電郵中公佈，一名上周曾返時代廣場辦公室的自由工作者初步確診，公司決定即時關閉辦公室，員工本周在家工作。

據港媒報導，《南華早報》行政總裁劉可瑞（Gary Liu）向員工發送內部電郵表示，確診員工屬Young Post下自由工作者（freelancer），除了在黃竹坑South Island Place辦公室工作外，也曾在3月10日至13日及16日在時代廣場辦公室出現。

內部電郵指，時代廣場及黃竹坑South Island Place辦公室即時關閉，《南華早報》會繼續保持運作，員工可在家工作，員工可在18日上午至中午進入辦公室拿回工作所需設備，所有人不應逗留超過10分鐘，並必須戴口罩。

此外，香港過去一日新增10人確診新型肺炎，其中8人到過歐洲、1人到過美國，累計167宗。其中，包括兩名國泰空中服務員，一名37歲國泰女空中服務員，以及一名25歲國泰男空中服務員，兩人分別在往返香港與馬德里、及香港與波士頓的航班商務艙工作。