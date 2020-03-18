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防疫商品滿天飛該買啥？網友建議從免疫力下手　賣場阿姨熱推「唯一國家雙認證」鷄精

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▲▼ 白蘭氏。

▲美式賣場掀起一股「我的防疫清單」討論，有網友建議除了外在的口罩、酒精系列外，也可以從體內增進免疫力的產品下手。（圖／翻攝自美式賣場社團，下皆同）

消費中心／綜合報導

近日新冠肺炎疫情(COVID-19）嚴重，加上受到冷氣團影響氣溫忽冷忽熱，只要稍稍不留神，加上熬夜加班，體力、免疫力下降時，感冒、病毒就通通纏上身。有網友就在美式賣場社團分享了除了口罩、酒精系列以外的「防疫清單」，立刻引起社團討論。有人說現在太多抗菌、消毒產品不知從何下手，價差也很大，也有人建議從體內下手，挑選老牌子、增加免疫力的食補產品，雙管齊下讓內在跟外在都維持好狀態，順利度過疫情。

近日全球疫情嚴峻，不斷有許多國外的Youtuber見識到台灣的防疫實力在自己頻道稱讚，讓很多網友認同身在台灣真的很幸福，但平常都不會認真研究防疫產品，在逛賣場想要挑一些CP值高的商品時就會頭痛。好在很多賣場都設立起防疫專區，甚至都有賣場人員駐點在那邊跟大家講解產品功效，真的很便利，也為了避免外出頻繁，想要一次把貨都囤齊，包含洋蔥、花椰菜、魚肉、鷄精、各種維他命都是消費者的購買清單。

▼許多網友想趁著一次去賣場時把「防疫清單」都補齊。

消費者也發現，有一區特別多人圍觀，而且走的時候都會提著兩箱走，貨架上的商品幾乎都快被搬光，上前一問賣場阿姨立刻熱情發揮「好康道相報」的精神說，「最近增加體力、免疫力的產品都很熱銷，如果把身體顧好，外在威脅就不容易傷害我們，尤其是接近原本食物型態、攜帶方便、單喝或入菜都很方便的鷄精是最多人選購的產品，沒喝過的可以先從加入湯裡習慣，再試著單喝，而且到22日前都特價，一盒折價220元，貨架上都快被搶光了。」

就在賣場阿姨熱情推薦時，網友就注意到已經有不少人默默經過帶了兩箱走，自己最後也被阿姨說服帶了幾箱。有其他消費者也分享，記得學生時期常熬夜讀書時，媽媽都會準備白蘭氏鷄精給他，一直強調對身體很好、可以補充體力，當時只記得體力真的有變好，現在才知道它對調節免疫力也有幫助。根據官網資料顯示，白蘭氏鷄精是天然萃取自雞隻的精華，接近食物原型，是唯一有抗疲勞+免疫調節兩個國家健康食品認證的鷄精，而且小分子蛋白讓營養更好吸收，尤其是上班之後自己作息、飲食不正常，隨手一罐打開就算單喝也十分方便。

白蘭氏

另外有網友分享自己用白蘭氏鷄精加上蒜頭、蛤蜊輕鬆就做出營養佳餚，幫全家增強免疫力；有人也說自己從小就喝白蘭氏長大，早上常常吃完早餐就喝一罐開始活力的一天；也有人提醒常加班的親友注意健康，趁著特價直接囤貨；甚至有人說，因為疫情關係自己不敢出門，上網滑了一下發現現在線上也有特價，想到自己上班沒時間排口罩，都是爸媽去幫排，立馬訂購幾箱送給他們，還不用自己去扛，減少去密閉空間購物的風險，更安心幫家人顧好健康。

▼有網友就PO出只要簡單搭配免疫力材料再加入雞精，就會有免疫力大餐。

▲▼ 我的防疫清單

▼白蘭氏鷄精折價220元，而且沒有限購讓很多人一次扛很多箱回家。

▲▼ 我的防疫清單

▼有網友也發現在網路上也有開賣，還可以直接送到家中不用出門，減少接觸感染的機會。

 ▼網友紛紛曬出自己的「戰利品」。

▲▼ 白蘭氏

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