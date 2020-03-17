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戶外遊正夯　「桃園市旅遊地圖」讓您東南西北盡興玩

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▲戶外遊正夯！桃園推旅遊地圖

▲「桃園市旅遊地圖」有東、南、西、北玩4系列。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情未明，戶外遊正夯！桃園市觀旅局17日表示，該局出版1款全區及4款分區「桃園市旅遊地圖」，有東、南、西、北玩4系列，以中、英、日文三種版本，圖文詳盡介紹各處景點外，還附有依實際交通路網等比例設計的旅遊地圖，民眾只要按圖索驥，就能快速查找想去的旅遊景點，飽覽桃園市山海風光，該4系列，分別為：

▲戶外遊正夯！桃園推旅遊地圖

▲東邊玩－桃園虎頭山公園奧爾森林學堂。（圖／觀旅局提供）

東邊玩--觀光工廠大進擊：包括龜山、桃園和八德區，不僅有如八德落羽松森林、虎頭山公園與大坑桐花步道等自然美景，更有許多知名觀光工廠，不妨來趟「觀光工廠大進擊一日遊」，造訪南僑桃園觀光體驗工廠、桃園77藝文町、宏亞巧克力共和國和八德茄苳宵裡陽光鐵馬道，是您不錯的選擇。

▲戶外遊正夯！桃園推旅遊地圖

▲南邊玩－大溪石門水庫。（圖／觀旅局提供）

南邊玩--尋幽訪勝史憶遊：包括大溪區與復興區的多處景點，有大溪落羽松大道、原住民族文化會館、阿姆坪薑母島、羅浮溫泉、小烏來風景區、拉拉山等，並規劃「史憶一日遊」路線，探訪角板山園區、角板山形象商圈、慈湖園區，再到大溪老街和大溪橋一遊。

▲戶外遊正夯！桃園推旅遊地圖

▲西邊玩－龍潭晴耕雨讀小書院。（圖／觀旅局提供）

西邊玩--文青的懷舊饗宴：包括中壢、平鎮、楊梅和龍潭區近期創造多處觀光文創新景點，有馬祖新村眷村文創園區、楊梅落羽松、晴耕雨讀小書院、桃園市客家文化館和石門大草坪、十一份觀光文化園區、鍾肇政文學生活園區等，民眾可安排「文青專屬一日遊」，追求寧靜的心靈饗宴。

▲戶外遊正夯！桃園推旅遊地圖

▲北邊玩－觀音草漯沙丘。（圖／觀旅局提供）

北邊玩—海客農情濱海趣：包括蘆竹、大園、觀音和新屋區的山水自然美景與人文風情共存，羊稠坑森林步道、草漯沙丘、豬鼻子沙灘和永安漁港相當適合全家踏青，快跟隨旅遊達人的腳步一路自坑口彩繪村、竹圍漁港、蓮花園休閒農業區到新屋百年石滬群一起吃喝玩樂等，感受濱海及農情風采，是您不錯的選擇。

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