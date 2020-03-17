魚腥草殺SARS、甘草素抑制愛滋　台師大師：科學中藥有效防呼吸道病毒

▲蝙蝠標本及蝙蝠糞便。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，有人懷疑病毒源自蝙蝠。台師大生命科學專業學院教授吳忠信則指出，蝙蝠身上的病毒應是透過中間宿主如，豬隻、果子狸傳染至人，目前除了做好防疫工作外，應注意蝙蝠引發的人畜共通傳染疾病與農牧業損害。他更說明，利用科學中藥可以有效預防並且保護動物呼吸道與腸胃道的細菌與病毒感染。

吳忠信與日本名古屋大學農業生物科技學院教授本道榮一共同研究發現，東亞摺翅蝠糞便中含有腦心肌炎病毒、腸道病毒F株、兔病毒、西班牙綿羊腦炎病毒等病毒的核酸。根據過去研究發現，母豬感染腦心肌炎會造成繁殖障礙；而小豬感染腦心肌炎則會因為腦組織與心肌組織發炎而導致高死亡率，為預防豬隻感染腦心肌炎，豬隻飼料應予妥善貯存以避免老鼠或蝙蝠糞便的污染。

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▲▼ 中藥有效預防病毒感染。（圖／台灣師範大學提供）





儘管有血清學證據顯示，蝙蝠身上感染了許多病毒，為什麼蝙蝠感染某些病毒後，可以健康無任何病徵的存活於環境中，但是對人類和其他脊椎動物，卻具有高度的致病性與致命危機？吳忠信說，由於蝙蝠是最早發展的哺乳動物物種之一，因此它們的先天和後天免疫反應與人類和其他脊椎動物存在顯著的差異性，並加上蝙蝠可自我調節體溫，因此對於身上的疾病可自我調適，並與它共生存。



吳忠信嘗試從科學中藥中尋找可以替代西藥與抗生素的動物藥。實驗結果發現，餵食科學中藥的離乳仔豬，生長效果以及健康狀況顯著優於空白對照組的仔豬，與餵食含抗生素的仔豬比較，效果也有顯著的效果。此研究結果認為科學中藥可以有效替代抗生素作為飼料添加物，這成果將有助於協助業界研發優質經濟動物保健飼料添加劑。

▲吳忠信指出，目前除了做好防疫工作外，應注意蝙蝠引發的人畜共通傳染疾病與農牧業損害。（圖／記者崔至雲攝）



吳忠信指出，科學中藥中有許多可以有效預防或是抑制病毒感染，例如金銀花對流感病毒、皰疹病毒有抑制作用，能抑制病毒的複製，延緩病毒所致細胞病變的發生，並有一定的抗炎解熱、抗內毒素作用；魚腥草的萃取物也因為能夠百分之百殺死SARS病毒，而被廣泛應用在SARS病人的替代治療上；甘草素對人體免疫性缺陷病毒（愛滋病病毒，HIV）、肝炎病毒、腺病毒、單純皰疹病毒、牛痘病毒等也有明顯的抑制作用。

▲科學中藥有效防呼吸道病毒。（圖／記者崔至雲攝）



吳忠信最後指出，科學中藥可以藉由增強免疫力，抗發炎、緩解氧化壓力、以及防止細胞凋亡等多途徑的方式，來預防或是抑制病毒的感染。由於科學中藥富含許多抗病毒活性成分，如黃酮類、萜類、蒽醌類、多酚類、多醣體、生物鹼等，這種有效成分的多元化，使得病毒難以對其產生抗藥性，因此，科學中藥在治療病毒感染性疾病方面顯然具有明顯的優勢，而對於預防新冠肺炎的感染，也是極具潛力而值得投注資源與人力進行研究。

但他最後也強調，若要食用中藥材，需有專業醫師開的處方籤再來食用，平時則可將天然藥材適量加入茶水中，或是加入精油中塗抹身體。





▲蝙蝠標本。（圖／記者崔至雲攝）