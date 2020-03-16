歐洲淪陷…仍有人不戴口罩！醫解答新冠肺炎＝「流感orSARS」：失控變後者

▲醫師認為，50歲以下的人得到像流感。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全世界，義大利、西班牙已宣布封國，有網友街訪歐洲民眾，發現仍有一些人認為新冠肺炎就像流感一樣，無需擔心。醫師洪永祥認為，新冠肺炎就像雙面人，可以是SARS或流感，關鍵在於「醫療資源」是否耗盡。

醫師洪永祥指出，一般人對於新冠肺炎有兩種看法，一類人認為只是流感，不需要太過大驚小怪；另一類人擔心死亡率不斷攀升，疫情很難控制。事實上，新冠肺炎就像雙面人，會同時變成SARS與流感。

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洪永祥認為，50歲以下的人得到像流感，70歲以上得到比SARS還兇猛，務必保護慢性病與老人。此外，由於染新冠肺炎到康復所需時間長，案例一多就容易耗盡國家資源。醫療資源沒耗盡時像流感（美國），醫療資源耗盡時像SARS（湖北、義大利），最終染病求助無門會倒在路邊，無床位則死在家中。

洪永祥提醒，當全世界死亡人數還在失控攀升中，在三門大炮（快篩、疫苗、抗病毒藥物）補給未到時，應努力揮舞防疫四把小刀（口罩、酒精、洗手、隔離）抗敵，呼籲民眾別讓台灣走到失控狀況，當醫療資源耗盡後，就真的變SARS了。