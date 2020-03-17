高中以下師生禁出國　潘文忠：有特殊需求經專案申請仍可出國

▲潘文忠接受媒體訪問談禁止師生出國。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者楊蕓／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日宣布，從加強防疫的角度，3月17日起到本學期上課日為止，高中職以下學校全面停止師生出國計畫。教育部長潘文忠17日在立法院受訪時表示，指揮中心從防疫需求評估，在學期當中少數學生出國有管制的必要，但也提出若有特殊需求，只要經過專案申請仍然可以出國。但針對罰則，潘文忠未正面回應，僅強調管制措施是基於防疫角度，不是特別針對師生。

潘文忠表示，這幾天確診個案數量增加很快，多數都是境外移入，其中有高中學生，很多師生家長對於這些在國外旅遊回來的學生，大家心裡都有非常大不安，因此指揮中心從防疫需求評估，在學期當中少數學生出國有管制的必要，但也提出若有特殊需求，只要經過專案申請，讓政府知道行蹤、做好防疫措施等，仍然可以出國。

媒體追問，如果有師生違反規定出國，且是非必要旅行，將如何處置？潘文忠並未正面回應，僅強調管制措施是從防疫角度來看，不是特別針對師生，也提醒學校師生，希望這方面避免抵觸。

潘文忠表示，接下來包括大學第二階段甄選入學、國中會考、指考、統測，都已跟辦理單位進行溝通，針對可能發生的疫情，包括隔離試場、必要時居家檢疫、隔離者，也會透過考試計算方式取代面試，兼顧考生權益做好相關防疫準備。