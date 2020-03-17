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研究：服用血壓及糖尿病藥物者　感染新冠肺炎風險增、死亡率提高

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▲▼義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

▲義大利醫護人員穿著防護服進入加護病房，治療新冠肺炎患者。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

瑞士巴塞爾大學醫院與希臘塞薩洛尼基大學（University of Thessaloniki）的人員在英國《刺胳針呼吸醫學》（The Lancet Respiratory Medicine）共同發表一份報告指出，冠狀病毒是透過附著細胞上的血管張力素轉化酶2（ACE2），結合之後進入人體內，若是有高血壓以及糖尿病的患者，所服用的藥物會改變體內的細胞，感染病毒的風險較高。

綜合外媒報導，研究指出，有高血壓以及糖尿病的患者，需服用ACE抑制劑（ACE inhibitors）及血管收縮素受體阻斷劑（angiotensin receptor blockers，ARB）來控制病情，這兩種藥物可能會改變細胞，使新冠病毒更容易感染。雖然沒有證據可以證實這些慢性疾病的藥物，與新冠病毒之間有直接的關係，還需要更進一步的研究，並且建議這些慢性疾病的患者，「在沒有經過醫生的同意之下，不要隨意停藥。」

▲罹患心臟病、糖尿病、心血管疾病、高血壓和癌症的人，罹患新冠肺炎後的死亡率高於一般人。（圖／Business Insider）

▲罹患心臟病、糖尿病、心血管疾病、高血壓和癌症的人，罹患新冠肺炎後的死亡率高於一般人。（圖／Business Insider）

研究團隊針對感染新冠病毒的患者進行研究，發現確診的人患者當中常見的疾病是高血壓（23.7％），糖尿病（16.2％）和心髒病（5.8％）。台灣首例確診死亡的司機原本即有B型肝炎及糖尿病病史，但是沒有出國史，也沒有跟確診病例接觸，心血管疾病患者一旦感染肺炎之後，會增加心衰竭和心肌梗塞的風險，死亡率自然提升。

根據美國德州大學奧斯汀分校研究人員的研究，SARS與新冠病毒有同樣的宿主細胞受體，也就是血管收縮素轉化酶2（ACE2），但相較於SARS，新冠病毒與人類ACE2結合的親和性（affinity）高出10到20倍，新冠病毒更容易人傳人，與人類ACE2結合的高親和性。

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